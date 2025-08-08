Csúnya fordulat a kínai szuperautónál: százezrek rendelték meg lelkendezve, most végleg bukhatják a pénzüket – botrány a Xiaominál

Egyre több Xiaomi ügyfél panaszkodik, hogy a cég már előre elkéri tőlük az elektromos autójuk árát, noha korábban azt ígérték, hogy a teljes árat csak a járművek átvételekor kell rendezni.
A kínai sajtóban megjelent hírek szerint nem egy esetben a sokak által keresett autók szállítása előtt hetekkel vagy hónapokkal kéri a pénzt a kínai vállalat, mely ráadásul azzal is fenyegetőzik, hogy nem teljesítés esetén az 5000 jüanos (237 ezer forint) foglalót is elvesztik – írja a Car News China. A Xiaomi megteheti mindezt, hiszen a cég eddig bemutatott két autója, a SU7 és a YU7 iránt óriási az érdeklődés, az eladásokat csak a gyártás sebessége fékezi.
A YU7 megjelenése után azonnal 240 ezer nem visszatérítendő rendelést gyűjtött össze szinte azonnal.
A nagy érdeklődés miatt a szerződésbe a kínai vállalat még azt is beleírhatta, hogy a vásárlóknak a fizetési felszólítás után hét napon belül fizetniük kell, különben a szerződéd érvényét veszti, és a foglaló a cégnél marad. Most az ügyfelek arra panaszkodnak, hogy enélkül a kitétel nélkül le sem lehetett adni a rendelést, ám a szerődést méltánytalannak tartják. Különösen, hogy olyanok is kaptak fizetési felszólítást, akiknek az autója csak 22-25 hét múlva érkezik majd.
A kínai közösségi médiában azonban a Xiaomi azt ígéri, hogy a vevőknek lesz lehetőségük megtekinteni az autókat a fizetés előtt és a legtöbb kínai elektromosautó-gyártónál is ez a gyakorlat. Egyes feltételezések szerint a Xiaomi a lépéssel a várakozási időt szeretné csökkenteni, miután az mind a SU7, mind az újabb YU7 esetében hosszadalmas.
