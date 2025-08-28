Barátság vezeték: megszólalt Zelenszkij „Magyar” parancsnok kitiltásáról – azonnali utasítást adott

„Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza a tényállást, és ennek megfelelően reagáljon” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy Magyarország megtiltja a belépést annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért.

Fotó: AFP

Az ukrán államfő szerint a magyar tisztviselők a feketét fehérnek állítják be, és a háború felelősségét Ukrajnára hárítják. A politikus úgy fogalmazott: Magyarország mindennap új vádakat fogalmaz meg Ukrajna ellen.

Mint ismert, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnoka, Robert Brovdi – aki a „Magyar” hívójelet használja és kárpátaljai származású – csütörtök reggel került tiltólistára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából.

A tárcavezető szerint a Barátság nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja, így a vezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, emiatt a kormány Robert Brovdi kitiltása mellett döntött.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban bírálta a lépést, és egyelőre nem részletezett válaszintézkedéseket helyezett kilátásba. A Barátság kőolajvezeték az ukrán támadás miatt nagyjából egy hétig nem működött, holnaptól újraindulhat a szállítás Magyarország irányába.