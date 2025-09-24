Deviza
világrekord
völgyhíd
Kína

Kína megcsinálta, amire senki más nem volt képes a világon: kész a Föld legmagasabb hídja – videón a Huajiang Grand Canyon Bridge

Mérnöki bravúrral készült el a Huajiang Grand Canyon híd Délnyugat-Kínában. A világ legmagasabb hídja a szakadék fölött ível át, és új fejezetet nyit az ország közlekedési infrastruktúrájában.
VG
2025.09.24., 19:30

Szeptember 28-án hivatalosan is megnyílik a világ legmagasabb hídja a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban. A Huajiang Grand Canyon híd 625 méterrel emelkedik a folyó fölé, és új mércét állít a mérnöki teljesítményben.

Huajiang Grand Canyon Bridge a világ legmagasabb hídja
A frissen átadott Huajiang Grand Canyon Bridge, a világ legmagasabb hídja a szakadék fölött ível át, és új fejezetet nyit az ország közlekedési infrastruktúrájában / Fotó: Imaginechina via AFP

Mérnöki bravúrra épül a világ legmagasabb hídja

A 2022 elején indult építkezés során a projektcsapat olyan technológiai megoldásokat vetett be, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. A kínai Beidou műholdas navigáció, drónok, digitális épületmodellezés és intelligens megfigyelőrendszerek segítették a kivitelezést. Ultraerős anyagokkal és innovatív technikákkal sikerült milliméteres pontossággal dolgozni több mint fél kilométeres magasságban.

A híd hossza 2890 méter, főnyílása 1420 méter. A maga 625 méteres magasságával nemcsak a világ legmagasabb hídja lesz, hanem a legnagyobb nyílású is, amelyet hegyvidéki terepen valaha megépítettek. A Global Times szerint a végső terhelési próba augusztus végén zajlott le: 96 teherautót vezettek fel a szerkezetre, összesen mintegy 3300 tonna súllyal, hogy ellenőrizzék a tartók és kábelek terhelhetőségét.

A megnyitóval Kína újabb infrastrukturális rekordot állít fel. A Huajiang Grand Canyon híd nemcsak mérnöki bravúr, hanem szimbolikus jelentőségű beruházás is: a nehezen megközelíthető régiókat teszi elérhetőbbé, és megerősíti Kína globális pozícióját az infrastruktúra-építés élvonalában.

A jövőben a térség közlekedése és gazdasági kapcsolatai is látványosan javulhatnak az új átkelő révén.

Kínai autópálya építése, a világ irigykedve csodálja: kettévágtak egy hegyet, hogy az övék legyen a Föld legmagasabb hídja – videó

Kína átalakítja a tájat az urbanizáció és a gazdasági fejlődés érdekében a nehezen elérhető, központtól távol eső tartományokban. Ennek érdekében Kojcsouban több mint 150 kilométer hosszú utat épít, amelynek része a világ legmagasabb hídjának felépítése.

 

