Nagy a baj Erdélyben: leállt a hatalmas acélgyár, mindenkit kényszerszabadságra küldtek - Kína és a törökök is tehetnek róla

Szeptember elejétől ideiglenesen leáll az ArcelorMittal vajdahunyadi acélmű: a gyár 500 dolgozója közül mindenki kényszerszabadságra kerül, fizetésük 75 százalékát kapják meg – írja a Kronikaonline.

Acélipar: gyárbezárás Erdélyben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A termelés szeptember 5. és 30. között áll le, mivel nincsenek új megrendelések. A dolgozók az alapbérük 75 százalékát fogják megkapni

– nyilatkozta Mircea Bordean szakszervezeti vezető. Arra a kérdésre, hogy ideiglenes vagy végleges leállásról van-e szó, azt nyilatkozta a vezető, hogy: „Úgy tudjuk, érkeznek majd megrendelések, és a gyár újraindul. A fő ok most a kereslet hiánya. Ha a világban nem épülnek hidak és csarnokok, nem lesz acélmegrendelés sem. Látjuk, hogy

az amerikaiak vámokat vezetnek be, Kína és Törökország elárasztja Európát olcsó termékekkel.

Az energiaárak is gondot okoznak, de a legnagyobb baj jelenleg, hogy nincsenek megrendelések.” A vajdahunyadi gyárnak mintegy 500 alkalmazottja van. Az elmúlt két évben már összesen három hónapra állt le a termelés ugyanezek miatt: megrendeléshiány és a magas energiaárak. Az ArcelorMittal Hunedoara a világ legnagyobb acél- és bányászati konszernjének része, amely több mint 60 országban működik, és vezető szerepet tölt be az autóiparban, az építőiparban, valamint a háztartási gépek és csomagolóanyagok piacán.

Hatalmas gyár épül

Románia 535 millió eurós beruházással, a német Rheinmetall hadiipari óriással közösen épít lőporgyárat Brassó megyében, amely a tervek szerint a világ legmodernebb ilyen létesítménye lehet. A beruházás 700 új munkahelyet teremt Erdélyben. A román gazdasági tárca által stratégiai beruházásnak nevezett lőporgyárnak „megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon”.

A gyárban Románia és a térség számára gyártanának muníciót a legnagyobb európai fegyvergyártónak számító német vállalattal közösen.

A gyár építése 2026-ban kezdődne és három évig tartana. A beruházással 700 munkahely létesülne a dél-erdélyi térségben. A németországi aláírási ceremónián a Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, Lars Klingbeil német alkancellár és Rumen Radem bolgár államfő is részt vett – közölték. A közlemény Radu Miruta gazdasági minisztert is idézte, aki azt hangsúlyozta, hogy a szerződéskötést többhetes intenzív tárgyalás előzte meg, ahol a román félnek sikerült jobb feltételeket kiharcolni a korábban elérteknél.