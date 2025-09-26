Megnyitott az első új bolt: megérkezett a Pepco nagy riválisa Magyarország közvetlenül szomszédjába és tovább fog terjeszkedni – ezt kell tudni az új láncról

Megnyitotta első romániai üzletét a nem élelmiszer jellegű termékeket (mosószerek, mosogatószerek, kozmetikumok, lakberendezési cikkek, játékok stb.) forgalmazó Action. Az első hazai üzlet 840 négyzetméteres, Pitesti egyik bevásárlóközpontjában található.
Örömmel tölt el bennünket, hogy ma megnyitjuk az első Action üzletet Romániában. Ez a lépés az itteni utazásunk kezdete
– mondta az ünnepélyes megnyitón Hajir Hajji, az Action vezérigazgatója.
A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon fog üzleteket nyitni a vállalat, írja az Economica.net. Románia a 14. ország, ahol az Action jelen van. A hazai piacon a fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi lesznek – írja a Maszol.
A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött. A vállalat idén a román piac mellett a svájcira is belépett. Jelenleg háromezernél több Action üzlet működik, a cég dolgozóinak száma 80 ezer körül van. Az Action üzletpolitikáját a gyors terjeszkedés jellemzi, tavaly 10 500 munkahelyet teremtett.
Új kiskereskedelmi lánc lépett a magyar piacra: a holland hátterű Rituals megnyitotta első üzletét Budapesten. A Rituals nagy német láncok riválisa lehet Magyarországon és igazi multis sikertörténet: negyed százada alapították, de napjainkban már több mint harminc országban van jelen összesen kétmilliárd eurós éves árbevétellel.
Bár a Rituals termékkínálatában elsősorban szépségápolási és higiéniai termékek találhatók meg, akár a magyarországi Rossmann-láncnak és a dm-nek is kihívójává válhat a holland vállalat, amely most nyitotta meg első magyarországi üzletét Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban.
A cég üzleti filozófiájában a hétköznapok egyensúlyának megtalálása kap fontos szerepet, amihez egyes keleti szemléletmódokat is segítségül hívnak. Így bár a Rituals árukínálata alapján leginkább az imént említett kiskereskedelmi láncokkal rokonítható, a vállalat szerint – a fenntarthatóság mellett – cégük átfogó, holisztikus megközelítéssel a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, és a mindfulness szemléletre helyezi a hangsúlyt – írja az Origo.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.