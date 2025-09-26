Megnyitott az első új bolt: megérkezett a Pepco nagy riválisa Magyarország közvetlenül szomszédjába és tovább fog terjeszkedni – ezt kell tudni az új láncról

Megnyitotta első romániai üzletét a nem élelmiszer jellegű termékeket (mosószerek, mosogatószerek, kozmetikumok, lakberendezési cikkek, játékok stb.) forgalmazó Action. Az első hazai üzlet 840 négyzetméteres, Pitesti egyik bevásárlóközpontjában található.

Action: megérkezett Romániába a Pepco riválisa / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Örömmel tölt el bennünket, hogy ma megnyitjuk az első Action üzletet Romániában. Ez a lépés az itteni utazásunk kezdete

– mondta az ünnepélyes megnyitón Hajir Hajji, az Action vezérigazgatója.

A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon fog üzleteket nyitni a vállalat, írja az Economica.net. Románia a 14. ország, ahol az Action jelen van. A hazai piacon a fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi lesznek – írja a Maszol.

A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött. A vállalat idén a román piac mellett a svájcira is belépett. Jelenleg háromezernél több Action üzlet működik, a cég dolgozóinak száma 80 ezer körül van. Az Action üzletpolitikáját a gyors terjeszkedés jellemzi, tavaly 10 500 munkahelyet teremtett.

Magyarországra is érkezett új lánc nemrég

Új kiskereskedelmi lánc lépett a magyar piacra: a holland hátterű Rituals megnyitotta első üzletét Budapesten. A Rituals nagy német láncok riválisa lehet Magyarországon és igazi multis sikertörténet: negyed százada alapították, de napjainkban már több mint harminc országban van jelen összesen kétmilliárd eurós éves árbevétellel.

Bár a Rituals termékkínálatában elsősorban szépségápolási és higiéniai termékek találhatók meg, akár a magyarországi Rossmann-láncnak és a dm-nek is kihívójává válhat a holland vállalat, amely most nyitotta meg első magyarországi üzletét Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban.

A cég üzleti filozófiájában a hétköznapok egyensúlyának megtalálása kap fontos szerepet, amihez egyes keleti szemléletmódokat is segítségül hívnak. Így bár a Rituals árukínálata alapján leginkább az imént említett kiskereskedelmi láncokkal rokonítható, a vállalat szerint – a fenntarthatóság mellett – cégük átfogó, holisztikus megközelítéssel a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, és a mindfulness szemléletre helyezi a hangsúlyt – írja az Origo.