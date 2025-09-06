Varrógéptől a személyautóig − Adam Opel 130 éve halt meg, az autómárka a magyarok egyik kedvence

Százharminc éve, 1895. szeptember 8-án halt meg Adam Opel. Egy lakatosmester fiaként született 1837. május 9-én. Az apja műhelyében töltött inasévek után húszévesen, az akkori szokásoknak megfelelőn európai vándorútra indult, hogy ismereteit gyarapítsa.
Tapasztalataiból azt a következtetést szűrte le, hogy az embereknek két dologra lesz mindig szükségük: ételre és ruhára. Szakmájához a második állt közelebb, úgy döntött, hogy az akkoriban újdonságnak számító varrógépekkel fog foglalkozni.
Az Opel gyár viszont nem járművekkel, hanem varrógépekkel kezdte, a kerékpárok és az autók csak később jelentek meg a kínálatban. A varrógépgyártást fokozatosan leépítették, s bár kísérleteztek a régi termékvonal megújításával, motorkerékpár gyártásával, végül teljesen a gépkocsik mellett kötelezték el magukat. Az amerikai General Motors 1929-ben megvásárolta a gyárat, ami ma 2021-től a Stellantis leányvállalata.
Adam Opel maga nem érte meg, hogy az általa alapított gyár autók gyártásával is foglalkozni kezdjen, 1895. szeptember 8-án tífuszban halt meg. A nevét viselő járművek azonban idehaza a ma is a legnépszerűbb használtautó-típusok között vannak.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés – ezt mutatják a Használtautó.hu legfrissebb, 2025 augusztusára vonatkozó adatai. A kivitelek közötti sorrend változott és a kombik háttérbe szorultak, viszont a legkeresettebb modellek listája és sorrendje nem változott érdemben.
Az Opel Astra továbbra is a legkeresettebb autó,
ahogy utána a Suzuki Swift, a Volkswagen Golf, a Ford Focus, a Volkswagen Passat is tartja a helyét már hosszú ideje.
Ami a hazai gyártást illeti, érdemes megemlíteni, az első Astrát – amelyet az Opel a budapesti Közlekedési Múzeumnak ajándékozott - 1998-ig, ameddig a hazai gyártás tartott, több mint 80.000 követte. Ami pedig az eladásokat illeti, a 2024-es év egészében az Opel 3 431 új autót adott el Magyarországon, ezzel a piaci részesedése 2,82 százalék volt a 2024. január-december időszakra vonatkozóan. Az Opel megőrizte kilencedik helyét a magyarországi újautó-eladási rangsorban, és kiemelkedő sikereket ért el a kishaszonjárművek kategóriájában, ahol ötödik helyen végzett 1 407 eladott darabbal.
