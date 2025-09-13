A lakosságtól szedhetik be az árát az áramszolgáltatók, hogy az amerikai cégek "fantom" zabálják az energiát

Az elképesztő ütemben épülő, mesterséges intelligenciával támogatott amerikai adatközpontok újabb és újabb kihívások elé állítják az energetikai szektort. Most éppen a „fantom” adatközpontok jelentenek nehézséget számukra - mutatja be az Origo. Ez egy sajátos telepítési gyakorlatot takar, melyben a mesterséges intelligenciára összpontosító technológiai vállalatok egyetlen potenciális adatközpont-projekthez több közműszolgáltatótól is benyújtanak energiaigényléseket. Ezzel „fantomkeresletet” teremtenek az energia iránt, ez pedig megnehezíti a pontos kapacitástervezést, ami kulcsfontosságú az energiabiztonság elérésében, és pénzügyi szempontból sem mindegy, milyen kiépítéseket kell a szolgáltatóknak megvalósítaniuk.

Nehéz tervezni az amerikai szolgáltatóknak a hálózati energiaellátást úgy, hogy közben „fantom adatközpontok” igényeit kell kiszolgálniuk (képünk illusztráció)

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Az adatközpontok igényei miatt főhet a szolgáltatók feje

A probléma abban rejlik, hogy az iparági szereplők több közműszolgáltóhoz is ellátási kérelmet nyújtanak be ugyanannak az adatközpontnak a kiszolgálására, ráadásul mindezt több ellátási területen, több szövetségi állam területén is megteszik. Ezek a kérelmek együttesen óriási energiaigényt tételeznek fel, aminek kiszolgálásához a közműcégeknek új elemekkel bővíteniük hálózataikat.

A több, de valóban ugyanarra vonatkozó kérés azonban nem ad pontos képet a technológiai vállalatok energiaigényéről, mivel a cégek hajlamosak legalább három-négy, különböző területeken működő közműszolgáltatótól ajánlatot kérni az adatközpontok áramellátásához.

Ám végül jellemzően csak egyetlen kiválasztott energiaszolgáltatóval kötnek megállapodást.

A többi igény viszont addig – akár éveken át, amíg a létesítmény el nem készül – „fantom adatközpontként” jelenik meg a szolgáltatók hálózatbővítési terveiben, ezért torz képet adnak a bővítési feladatokról, azok költségeiről. Óriási összegekről, és több feladat összehangolását érintő munkálatokról van szó, arról nem is beszélve, hogy a hálózatbővítések kiépítése hosszú időre szóló infrastruktúra-fejlesztést jelent. Ennek költségeit azonban fogyasztói oldalon meg kell fizetni, különösen akkor, ha végül a megépült kapacitást nem használják ki.