Elvágva a világtól: betiltották az internetet a 40 milliós országban, a mobiltelefonok se működnek – teljesen megbénult a gazdaság

Afganisztán teljes területén megbénult az internet és a mobilhálózat kedden, a tálib hatóságok „morális korrupció elleni küzdelemre” hivatkozva teljes ellenőrzés alá vonták a kommunikációt. A vezetékes telefonok többsége is az internetre épül, így ezek sem működnek, és a helyi diplomáciai források szerint gyakorlatilag megszűnt az összes hagyományos kommunikációs csatorna.

Afganisztánban kedden már második napja szünetel az internet és a mobiltelefonos szolgáltatás az egész országban, miután a tálib vezetés országos szinten megszüntette a kommunikációt / Fotó: AFP

Afganisztán teljesen elszakadt a külvilágtól

Az ENSZ Afganisztáni Segítő Missziója (Manua) szerint a leállás az ország szinte teljes elszigeteltségét jelenti, veszélyezteti a gazdasági stabilitást és súlyosbítja a már így is kritikus humanitárius válságot. Az ENSZ alkalmazottai kénytelenek rádiós és műholdas kommunikációra átállni, miközben a távolból irányított segélyprogramok komoly fennakadásba ütköznek.

A NetBlocks adatai szerint az internetforgalom hétfő estére a normál szint 1 százaléka alá esett, miközben 2025 elején az ország 38 milliós lakosságából 13,2 millióan használták a világhálót, és 4 millióan voltak jelen a közösségi médiában.

A teljes leállás így az utolsó ablakot is bezárta a külvilág felé, amelyet eddig a nők és lányok a tanulás és a munkavégzés számára használtak

– mondta Macarena Saez, jogvédő szakember.

Az internet megszüntetése egyúttal példátlan cenzúrát is jelent, súlyos csapást mér az újságírásra és az emberek információhoz való jogára – figyelmeztetett Beh Lih Yi, a Bizottság az Újságírók Védelméért szervezet regionális igazgatója. A gazdaságban is érezhető a hatás: a banki szolgáltatások megszűntek, így a külföldön élő afgánok nem tudnak pénzt hazautalni, a piacok leálltak, a nemzetközi repülőjáratok pedig törlésre kerültek.

A hétfő esti teljes leállást megelőzően a tálib tisztségviselők annyit jeleztek az AFP-nek: az intézkedés „újabb utasításig” lesz érvényben.

Nincs másik rendszer, amelyen kommunikálni lehetne, a bankszektort, a vámhivatalt, az egész országot érinti majd

– mondta egy kormányzati forrás.

A világ figyelme most Afganisztánra szegeződik: az internet nélküli, mobilmentes hétköznapok súlyos következményekkel járnak az oktatásra, a gazdaságra és a civilek életére egyaránt, közelebb taszítva az országot a szakadék széléhez.