Akkumulátorkülönlegességgel forradalmasítják az energiatárolást a finnek

Finnország újabb lépést tett az energiafüggetlenség és a karbonsemlegesség felé. Az északi ország a héten felavatta az első, ipari méretű homokakkumulátorát a déli Pornainen városában, ahol egy régi faapríték-erőmű helyett fogja ellátni a település fűtési feladatait. Ez a világ eddigi legnagyobb ilyen típusú létesítménye. Az új berendezésnek köszönhetően a százötvenezres város helyi fűtési hálózatának szén-dioxid-kibocsátása akár 70 százalékkal is csökkenhet.
A New Atlas tudósítása szerint a finn Polar Night Energy cég – amely néhány évvel ezelőtt a világ első kereskedelmi forgalomba hozott homokakkumulátorát is gyártotta – által kifejlesztett akkumulátor körülbelül 13 méter magas és 15 méter széles. A gigaakkumulátor akár 100 megawattóra energia tárolására is alkalmas, 90 százalékos hatékonysággal. Méreteit tekintve tízszer akkora, mint az első homokakkumulátorok, és a tervek szerint egy egész város egyheti hőigényét képes tárolni.
A hőenergia-tároló tartály (TES) egy kritikus fontosságú eszköz olyan helyeken, mint Finnország, ahol időszakosan hatalmas mennyiségű szélenergia és napenergia áll rendelkezésre, azonban az energiaigény és az energiakínálat egyaránt erősen ingadozik. A homokakkumulátor akkor töltődik fel, amikor az áram olcsón elérhető, majd hónapokon keresztül képes tárolni az energiát, ezzel nagyban hozzájárulva a hálózat egyensúlyának fenntartásához a magas energiaigényű időszakokban is.
A hőenergia-tároló homakakkumulátor működési elve egyszerű:
Vagyis az akkumulátor nem tárol és nem szolgáltat közvetlenül villamos energiát, hanem a hőt tartja meg. És a TES tárolt hőjét alakítják át villamos energiává, gőzturbinák segítségével.
Bár a hivatalos átadásra csak most kerül sor, az akkumulátor valójában már június óta működik, és a vállalat szerint a funkciói optimalizálásának köszönhetően már a tesztidőszak korai szakaszában sikerült meghaladnia a kitűzött hatékonysági céljait. Pornainen számos épülete, köztük a városháza is, már az új hőenergia-tároló tartály segítségével fűthető.
A tervek szerint az elkövetkező években ez a rendszer fontos szerepet fog játszani a finnországi város szén-dioxid-semlegességének elérésében, és inspirálhatja a hasonló éghajlati és energiaforrásokkal rendelkező régiók több önkormányzatát is, hogy beépítsék ezeket a hatalmas akkumulátorokat az energiarendszerükbe.
