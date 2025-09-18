Deviza
Ilyen még nem volt: döntött az első NATO-ország, soha nem látott katonai eszközt telepítenek az oroszok ellen – Ukrajna a példa

Lettország olyan rendszert telepít, amely a kis magasságban repülő objektumokat, kifejezetten a drónokat is észlelni tudja majd. A NATO-tagállam Oroszországgal határos légterének nagy részét már októberben lefedi az akusztikus észlelő rendszer.
Németh Anita
2025.09.18., 17:16

Lettország októberben akusztikus észlelő rendszert vezet be védelmi célokra – jelentette be Andris Spruds védelmi miniszter a Latvian Public Media Mi történik Lettországban? című műsorában.

Lettország októberben akusztikus észlelő rendszert telepít a légvédelmi képességek erősítésére.
Lettország októberben akusztikus észlelő rendszert telepít a légvédelmi képességek erősítésére / Fotó: AFP

Spruds rámutatott, hogy Lettország az első ország Ukrajnán kívül, amely kifejlesztette az akusztikus, hangalapú észlelést.

Kaspars Pudans vezérőrnagy, a lett Nemzeti Fegyveres Erők (NBS) parancsnoka hozzátette, hogy az érzékelők csak egy szintet képviselnek a fenyegetések észlelésében. Hangsúlyozta, hogy az érzékelőket elsősorban az ország területén belül használják, hogy pontosabban meghatározhassák egy célpont lehetséges pályáját, és ennek megfelelően egységeket vagy jövőbeni technológiákat irányítsanak a megsemmisítésére.

A hiányosságunk az volt, hogy nem láttuk a kis magasságban repülő objektumokat; az akusztikus riasztórendszerek bevezetése megszünteti ezt

– magyarázta Pudans.

Arra a kérdésre, hogy például milyen távolságól „hallanak” ezek az érzékelők egy drónt, Spruds úgy válaszolt, hogy „megfelelően le kell fedni a területet a megfelelő típusú érzékelővel”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendszer nem garantálja a drónok százszázalékos pontosságú észlelését.

Ainars Latkovskis a nemzetbiztonsági bizottság vezetője elárulta, hogy az ilyen érzékelők Lettország határain kívül is lehetővé teszik a potenciális fenyegetések észlelését.

Latkovskis az interjúban rámutatott, hogy a védelmi bizottságnak szolgáltatott legfrissebb információk szerint

az akusztikus észlelő rendszer Lettország keleti határának 87 százalékát fedi le.

A hír azután érkezett, hogy a NATO-tagállam Lengyelország és Románia légtereibe repült több orosz drón. A 19 eszközből a lengyelek többet lelőttek, mert azok a pályájuk alapján veszélyeztették volna a lakosságot és a nemzetbiztonságot.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy a Lengyelország elleni orosz dróntámadást szándékosan úgy tervezhették, hogy elkerüljék a válaszlépéseket, amely abban is tetten érhető, hogy a drónokból még a robbanóanyagokat is eltávolították. A támadás szándékossága abból is feltételezhető, hogy éppen nem lépte át a választámadáshoz szükséges küszöböt. Oroszország nem akar háborút indítani a NATO ellen. Célja, hogy a világ előtt feltárja a szövetség gyengeségeit, és feszegesse a határokat.

 

