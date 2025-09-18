Felfoghatatlan pénzbe kerül, de Európában épül meg a világ leghosszabb vasúti alagútja: megtörtént az átfúrás, ez történelmi nap

Az alagútban kialakított, várhatóan 2032-re elkészülő nagy sebességű vasútvonal összeköti majd Európa északi és déli részét, Helsinkitől Palermóig, és elkészülte után a világ leghosszabb vasúti alagútja lesz – közölte a Reuters.

Giorgia Meloni kiemelte az alagút infrastrukturális jelentőségét / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A 2007-ben indult nagyszabású projekt az Európai Unió azon törekvésének eredményeként valósulhat meg, hogy a személyi közlekedést és a teherszállítást a közutakról a vasútra tereljék, csökkentsék a szennyezést és fellendítsék a határokon átnyúló kereskedelmet.

Az átfúrás alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen részt vett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár, valamint a két ország közlekedési minisztere.

Ma közösen tettünk meg egy döntő lépést az egész kontinens egyik legnagyobb infrastrukturális művének megépítése felé. Történelmi nap ez Olaszország, Ausztria és egész Európa számára

– mondta Giorgia Meloni az ünnepségen.

Az alagút kivitelezése még várat magára

A 2032-re tervezett megnyitás körülbelül 16 év késést jelent az eredeti tervhez képest.

A projekt összköltsége várhatóan több mint 8,5 milliárd euró lesz, körülbelül 2,5 milliárddal több az eredetileg tervezettnél.

Az alagút elkészültekor 55 kilométer hosszú lesz, de a meglévő, a tiroli Innsbruckba és Tulfesbe vezető alagutakhoz csatlakoztatva 64 kilométert tesz majd ki.

Ötven kilométeres alagút a Brennernél

Nincsen többé tömeg a hegyi utakon

Az olaszországi Fortezza és Innsbruck közötti menetidőt 80 percről 25 perc alá csökkenti majd. A Brenner-hágó, amelyet az alagút tehermentesít, Európa egyik legforgalmasabb, áruszállításra használt hegyi átkelőhelye. Évente több mint 2,5 millió teherautó, 14 millió gépkocsi és 50 millió tonna áru halad át a hágón, megnehezítve a közelben lakók életét. Jelenleg a teherforgalom mintegy 70 százaléka közúton halad, és csak 30 százaléka vasúton, ezt az arányt kívánják megfordítani az alagúttal.