Nem csitul a káosz Alain Delon hagyatéka körül

Alain Delon neve a mozirajongók számára elsősorban karizmatikus szerepeket, ikonikus filmeket és a francia eleganciát jelenti. Halála után azonban az örökség gazdasági vetülete került a középpontba. A színész vagyonát mintegy 50 millió euróra becsülik, amelynek része több ingatlan Franciaországban és Svájcban, jelentős műtárgy- és festménygyűjtemény, valamint a filmekből származó jogdíjak.

Alain Delon luxusórája is eltűnt / Fotó: Photo12 via AFP

A vagyon szerkezete sokrétű. Delon korábban többször is szervezett aukciókat, ahol festményei milliókért keltek el, és működik egy svájci székhelyű vállalkozás, az Alain Delon International Distribution (ADID), amely a filmes jogdíjakat kezeli.

Ez a cég most kulcsszereplő az örökség szempontjából, hiszen a filmek utáni bevételek hosszú távon biztosíthatják a családtagok anyagi hátterét.

A színész 2022-ben kelt végrendelete alapján lánya, Anouchka örökölné a vagyon felét, míg két fia, Anthony és Alain-Fabien egyaránt a negyedét. Ez papíron egyszerűnek tűnik, ám a valóságban korántsem az. Alain-Fabien ugyanis bírósághoz fordult, hogy semmissé tegye a végrendeletet, arra hivatkozva, hogy apja ekkor már nem volt teljesen cselekvőképes. A vita súlyát mutatja, hogy a bírósági eljárás várhatóan csak 2026-ban zárulhat le, és a döntés precedensértékű lehet Franciaországban a hasonló öröklési ügyekben.

A pénzügyi kérdésekhez adózási problémák is társulnak. Delon ugyanis évek óta Svájcban élt, ami lehetővé tette számára, hogy kedvezőbb adófeltételek mellett kezelje a vagyonát. Most azonban kérdés, hogy az örökség megadóztatása Franciaországban vagy Svájcban történik-e. A francia örökösödési adók mértéke ugyanis rendkívül magas, míg Svájcban jóval kedvezőbb – a különbség milliókban mérhető.

Az ügyet tovább bonyolítja egy szimbolikus, de kézzelfogható veszteség:

Delon híres luxusóráinak egyike, egy 17 ezer euró értékű Bulgari karóra eltűnt.

Az óra lopásának ügye ugyan bűnügyileg lezárult, az elkövetőt nem találták meg, de az eset jól mutatja, milyen kockázatokkal jár egy ilyen hatalmas hagyaték kezelése. A történet egyben jelképes is: a színész eleganciáját és státuszát megtestesítő tárgy veszett oda, miközben családtagjai a vagyon megosztásán civakodnak.