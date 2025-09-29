Ez teljesen váratlan: újfajta kasszák jelentek meg a Magyarországon is népszerű boltláncnál, azonnal kiborultak a vásárlók – erre jobb itthon is felkészülni

Az új kasszarendszer bevezetése a Hofernél – az Aldi kereskedelmi elnevezése Ausztriában és Szlovéniában – heves vitákat váltott ki. Több osztrák áruházban, köztük karintiai üzletekben, innovatív kasszákat telepítettek, amelyek két bankkártyás terminállal működnek. A rendszer lényege, hogy amíg egy vásárló még fizet vagy pakol, a következő már megkezdheti a fizetést, így optimalizálva a sorban állást.

Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalat a hatékonyságot és a vásárlói idő megtakarítását hangsúlyozza, ám a visszajelzések megosztottak. Egyes vásárlók az új rendszert gyorsnak és praktikusnak tartják, mások viszont stresszesnek nevezték, mivel nehézséget okozhat lépést tartani a gépi folyamattal. A jelenségről beszámoló 5min.at szerint a TikTokon több kritika is elhangzott, miszerint az új megoldás elveszi a vásárlás nyugalmát, és inkább zavaró.

Az ötlet láthatóan nem mindenkinek jön be: akadnak, akik inkább a hagyományos önkiszolgáló kasszákat részesítenék előnyben, mintsem egy ilyen megosztó újítást. Az Aldi szerint a cél az ügyféláramlás gyorsítása és a rendszer további elterjesztésében látja a jövőt. A cégnek nem az az első újítása.

Az Aldi összes brit üzlete zárva tart idén karácsony másnapján

A brit Aldi, amely az Egyesült Királyság negyedik legnagyobb szupermarketlánca, megerősítette, hogy 2025-ben üzletei zárva lesznek december 26-án, azaz a Boxing Day napján. Az üzletek ezen a napon, valamint karácsonykor és január 1-jén, azaz újév napján nem lesznek nyitva. Ez a döntés a munkatársak számára biztosított pihenőidő és családi együttlét elősegítését szolgálja az ünnepi időszakban.

A Boxing Day az angolszász országokban hagyományos ünnep, és bár nagy jelentőségű vásárlási nap, az Aldi UK nem nyit ki ezen a napon. Az ünnep a múltban arról szólt, hogy a gazdagabbak megjutalmazták szolgáikat vagy a rászorulókat, mára pedig fontos bevásárlási nap lett az ünnep utáni kiárusítások kezdete. Az Aldi a karácsony előtti napokon hosszabb nyitvatartással készül a vásárlók kiszolgálására.

Magyarországon a kiskereskedelmi üzletek jellemzően mindkét karácsonyi napon zárva tartanak, és a december 24-i nyitvatartás az, ami inkább változó.