Az oroszok szupertitkos katonai bázist építettek a szigeten, amiről az USA sem mondott le

Oroszország a legnagyobb csendben katonai infrastruktúrafejlesztést hajt végre a Vrangel-szigeten, amelyre akár az Egyesült Államok is igényt tarthat — állítja a The National Interest (TNI).
Oroszország több mint 100 éve szállta meg az amerikai fennhatóság alatt álló Vrangel-szigetet és most a lap feltételezései szerint meg is erődítette egy új katonai bázissal. A TNI újságírója szerint a sziget megfelelő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy Oroszország megfigyelje innen a NATO repülőgépeit. Jelentős hidegháborús feszültséget okozhat, ha ez a feltételezés beigazolódik.
A lap azt állítja, hogy a szigeten található egy Usakovszkoje nevű objektum, amely az "orosz haderő előőrse” lehet.
Itt található a Sopka-2 előrejelző radarállomás, amely 40 méter/másodperces szélsebesség és mínusz 40 Celsius-fok hőmérséklet mellett is működőképes. A radar elsődleges fázisvezérelt antennával rendelkezik, amely 350 kilométeres távolságig képes háromdimenziós követésre, és kiegészül másodlagos radarokkal a repülőgépek azonosításához. Nem titkolt tény, hogy az objektum egyéb kiegészítő infrastruktúrával is rendelkezik.
A TNI értesülései szerint a Georgij Usakov sarkkutatóról elnevezett Usakovszkoje katonai központ Oroszország agresszív sarkvidéki terjeszkedésének élvonalát képviseli. Az "Arctic Shield" kezdeményezés részeként a 2010-es években létrehozott orosz katonai létesítmény
Az orosz erők 2021-es gyakorlatok során tesztelték a rendszer képességeit, megerősítve annak szerepét a légtér ellenőrzésében. A támogató létesítmények között logisztikai központok is találhatók, amelyek akár 100 fő ellátását is biztosítják, növelve Oroszország befolyását a sarkvidéken.
Amerika és Oroszország titkos paktuma: feloszthatják egymás között az Északi-sarkvidéket
Az Arctida — sarkvidéki mozgásokat figyelő Telegram-csatorna — szerint Alekszandr Mordasov orosz acélmágnás 500 millió dollár értékű szuperjachtja engedélyt kapott arra, hogy önállóan hajózzon a távoli Csukcs-tengeren, egészen a Vrangel-szigetig — közölte a Moscow Times. Ezzel a lépéssel Oroszország bizonyítja, hogy a szigetet sajátjának tekinti és a GlavSzevmorput orosz szövetségi ügynökség engedi a határvonalak feszegetését a civileknek. Az ügynökség júliusban adta ki az engedélyt, amely lehetővé teszi a hajó számára, hogy 2025. augusztus 1. és szeptember 30. között a régióban közlekedjen.
Mordasov, a Szeversztal acélipari óriáscég tulajdonosa, akinek nettó vagyonát a Forbes 28,6 milliárd dollárra becsüli, 2020-ban vásárolta meg a 142 méteres Nord jachtot.
