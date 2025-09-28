Erre az egyetemre menjen tanulni, aki milliárdos akar lenni

A világ elitjébe tartoznak az amerikai egyetemek, és némelyik nem csupán színvonalas képzést biztosít, hanem arról is híres, hogy a legnagyobb számban „gyártja” a későbbi multimilliomosokat és milliárdosokat.

Larry Ellison, a világ leggazdagabb embere (középen) az amerikai egyetemek közül a chicagóin végzett / Fotó: AFP

A legjobb amerikai egyetemek listáját a U.S. News & World Report című lap állítja össze minden évben, és az idén az első három helyen

a Princeton Egyetem,

a Massachusetts Institute of Technology (MIT)

és a Harvard Egyetem végzett.

Érdekesség, hogy a Quacquarelli Symonds (QS) 30 ezer egyetemet felölelő ranglistájának élmezőnyében az idén más volt a sorrend közöttük: a Princeton csak a 25. lett, az MIT lett öt paraméter alapján a világ legjobb, a Donald Trump elnökkel perben-haragban álló Harvard pedig az 5. felsőoktatási intézménye.

A MarketWatch további három szempont alapján értékelte a felsőoktatási intézményeket, és kiderült, hogy

bizonyos egyetemek diplomásai anyagilag is kimondottan jól teljesítenek.

Ez a három további mutató: az érték, amely az iskola akadémiai színvonalát veszi figyelembe az átlagos ösztöndíjak és támogatások utáni nettó tandíjjal összehasonlítva; az ultra magas, 30 millió dollár feletti nettó vagyonnal rendelkező végzettek száma; valamint a milliárdosokká vált végzettek száma.

Az amerikai egyetemek közül a Harvard a milliárdosképző

A végzettek vagyona alapján a Princeton a 12. az amerikai egyetemek közül. Az Altrata vagyonkutató becslései alapján az intézményben 3600 olyan ember szerzett diplomát, akinek a vagyona eléri a 30 millió dolláros határt.

Az MIT 28 milliárdost adott / Fotó: AFP

A meggazdagodás reményében egyértelműen a Harvardot érdemes választani: 18 ezer végzettje felel meg a felállított kritériumoknak – ez a világ leggazdagabbjainak négy százaléka, és majdnem kétszer annyi, mint a második helyezett University of Pennsylvaniáé (UPenn), ahol 2013-ig a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas Karikó Katalin kutatott.

Friss kutatás nincs, de a Global Networks szerint 2021-ig a Harvard adta a legtöbb milliárdost is: 104-et. Ott végzett többek között a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg, és járt a főiskolájára Bill Gates, a Microsoft alapítója is.