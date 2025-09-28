Erre az egyetemre menjen tanulni, aki milliárdos akar lenni

A világ elitjébe tartoznak az amerikai egyetemek, és némelyik nem csupán színvonalas képzést biztosít, hanem arról is híres, hogy a legnagyobb számban „gyártja” a későbbi multimilliomosokat és milliárdosokat.
A legjobb amerikai egyetemek listáját a U.S. News & World Report című lap állítja össze minden évben, és az idén az első három helyen
Érdekesség, hogy a Quacquarelli Symonds (QS) 30 ezer egyetemet felölelő ranglistájának élmezőnyében az idén más volt a sorrend közöttük: a Princeton csak a 25. lett, az MIT lett öt paraméter alapján a világ legjobb, a Donald Trump elnökkel perben-haragban álló Harvard pedig az 5. felsőoktatási intézménye.
A MarketWatch további három szempont alapján értékelte a felsőoktatási intézményeket, és kiderült, hogy
bizonyos egyetemek diplomásai anyagilag is kimondottan jól teljesítenek.
Ez a három további mutató: az érték, amely az iskola akadémiai színvonalát veszi figyelembe az átlagos ösztöndíjak és támogatások utáni nettó tandíjjal összehasonlítva; az ultra magas, 30 millió dollár feletti nettó vagyonnal rendelkező végzettek száma; valamint a milliárdosokká vált végzettek száma.
A végzettek vagyona alapján a Princeton a 12. az amerikai egyetemek közül. Az Altrata vagyonkutató becslései alapján az intézményben 3600 olyan ember szerzett diplomát, akinek a vagyona eléri a 30 millió dolláros határt.
A meggazdagodás reményében egyértelműen a Harvardot érdemes választani: 18 ezer végzettje felel meg a felállított kritériumoknak – ez a világ leggazdagabbjainak négy százaléka, és majdnem kétszer annyi, mint a második helyezett University of Pennsylvaniáé (UPenn), ahol 2013-ig a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas Karikó Katalin kutatott.
Friss kutatás nincs, de a Global Networks szerint 2021-ig a Harvard adta a legtöbb milliárdost is: 104-et. Ott végzett többek között a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg, és járt a főiskolájára Bill Gates, a Microsoft alapítója is.
A Stanford 69, a UPenn 38, az MIT 28, a Yale 24, a University of Chicago 12 milliárdost adott – utóbbi többek között a világ új leggazdagabb emberét, Larry Ellisont, az Oracle társalapítóját.
„Van egy pár egyetem, amely nagy számban képez szupergazdag embereket” – mondta Maya Imberg, az Altrata gondolkodásvezetési és elemzési vezetője a MarketWatchnak. A kisebb létszámú iskolák is képeznek szupergazdag diplomásokat, csak kisebb számban, tette hozzá.
„Ez lényegében egy hálózati hatásnak köszönhető” – mondta Imberg.
Megismerkedsz a környezetedben élő befolyásos emberekkel. Ez idővel biztosan hatással van azokra a lehetőségekre, amelyeket kapsz
– magyarázta.
Az U.S. News & World Report az éves iskolai rangsorát más paraméterek alapján állítja össze, nagy súlyt kapnak az értékeléskor a hallgatók eredményei, mint például a diplomázási arány, a szövetségi diákhitel-adósság és a diplomázás utáni öt év bevételei. Az idei rangsor nem sokat változott a tavalyihoz képest.
