Befektetés: most kell nagyon figyelni, sorra érkeznek a fontos jelentések Amerikából – folytatódhat a részvényrali?

Közeleg a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. Az amerikai részvények jó formában vannak, a cégek ugyan óvatos, de emelkedő profitelőrejelzéseket tesznek közzé, egyelőre úgy néz ki, hogy képesek kezelni a vámháború hatásait.
D. GY.
2025.09.20., 09:41

Küszöbön áll az gyorsjelentési szezon, az amerikai részvények rekordszinteken forognak, a vállalati profitnövekedéssel kapcsolatos javuló várakozások arra utalnak, hogy a rali tovább folytatódhat.

Kereskedő a New York-i tőzsdén - úgy néz ki, hogy az amerikai részvények bírják a vámháborút / Fotó: AFP

Az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül, amelyek előrejelzést adtak harmadik negyedéves eredményeikre, több mint 22 százalék számított arra, hogy közölt eredményük meghaladja az elemzői várakozásokat — ez az elmúlt egy év legmagasabb aránya a Bloomberg Intelligence adatai szerint. Emellett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek a vártnál gyengébb profitkilátásokat jeleztek előre, négy negyedév óta a legalacsonyabb szintre esett.

Egyelőre nem jött meg a vám-farkas

A javuló profitkilátások ellentmondanak annak, amit sok Wall Street-i szakember várt, amikor Donald Trump elnök első vámintézkedései kezdték éreztetni hatásukat. 

Sokan riogatnak a vámokkal, de a farkas még nem jelent meg. A valódi kérdés az, hogy a farkas csak késik, vagy egyáltalán nem is jön. Úgy tűnik, a vállalatok nagyrészt elnyelik a vámok költségeit

 – mondta a Bloombergnek Sam Stovall, a CFRA vezető befektetési stratégiáért felelős szakértője. 

A Bloomberg Intelligence adatai szerint 

  • a Wall Street elemzői 6,9 százalék profitnövekedést várnak az S&P 500 vállalataitól a harmadik negyedévben, 
  • ami magasabb a május végi 6,7%-nál. 
  • A javuló hangulat annak jele, hogy egyre nagyobb a bizalom a vállalatok képessége iránt, hogy kezelni tudják Trump vámintézkedéseit.

A legnagyobb optimisták között 

  • a 3M emelte profitvárakozását, és közölte, hogy intézkedéseket hozott a vámok költségeinek mérséklésére, például termelési áthelyezésekkel és árképzési változtatásokkal. 
  • Az Expedia Group éves kilátásait erős fogyasztói keresletre hivatkozva javította. 
  • Az Oracle pedig a múlt héten erős előrejelzést adott felhőalapú infrastruktúra-üzletágáról, részvényeinek árfolyama pedig 1992 óta a legjobb napját produkálta.

Amerikai részvények: a várakozások óvatosak maradtak 

A vállalati eredményvárakozások jellemzően óvatosak, még akkor is, ha emelkednek. 

  • Az  eredmények a CFRA adatai szerint a legutóbbi 65 negyedévből 63-ban meghaladták a negyedév végi előrejelzéseket. 
  • A tényleges eredmények 7,1 százalékponttal haladták meg a várakozásokat az előző negyedévben, 
  • az elmúlt 65 negyedév medián felülteljesítése 4,8 százalékpont volt.

További pozitív tényező a profitok szempontjából, hogy a Federal Reserve új kamatcsökkentési ciklusba kezdett - vagy legalábbis a piac erősen számít erre. A gazdaság ellenálló képessége mellett az alacsonyabb hitelfelvételi költségek várhatóan javítják az amerikai vállalatok profitmarzsait, ami a gyorsjelentésekben is megmutatkozhat. 

A hozamok csökkenése és az amerikai GDP viszonylag stabil szintje mellett a profitnövekedésnek folytatódnia kell 

– mondta Stovall.

A kamatcsökkentések hatása általában idővel épül fel: 

  • a részvényárak jellemzően a ciklus második évében emelkednek jobban, mint az elsőben. 
  • Feltéve, hogy nincs recesszió, az S&P 500 a JPMorgan Chase  adatai szerint 
  • a kamatcsökkentések második évében átlagosan közel 27 százalékkal, 
  • az első évben 14 százalékkal drágulnak a részvények. 

Az alacsonyabb kamatok hagyományosan érdemi támogatást nyújtottak a profitoknak, mivel ösztönzik a fogyasztást, a tőkebefektetéseket, a felvásárlásokat és a részvény-visszavásárlásokat – írták a JPMorgan elemzői. 

A kamatcsökkentési ciklus nyertesei és vesztesei

Historikusan nézve az S&P 500 tizenegy ágazatából tíz nyereséget ért el a kamatcsökkentési ciklus második évében, a technológia és a pénzügyek vezetésével – mutatják a CFRA adatai. Ezúttal a legnagyobb haszonélvezőknek a pénzügyi szektor, a szállítmányozás és az építőanyagok cégeit tartják, de emelkedés várható az autóiparban, a tiszta energiában, a közművekben, az ingatlanokban és a technológiában is, a JPMorgan szerint. 

A legtöbb ágazat esetében a részvények értékelését erősen javítja a kamatok csökkentése, különösen azoknál a cégeknél, amelyek magas adósságállománnyal, kamatérzékeny kereslettel vagy tőkeigényes üzleti modellel rendelkeznek

 – írták az elemzők.

Kapcsolódó

Kamatdöntés

Kamatdöntés
273 cikk

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
728 cikk

