Befektetés: most kell nagyon figyelni, sorra érkeznek a fontos jelentések Amerikából – folytatódhat a részvényrali?

Küszöbön áll az gyorsjelentési szezon, az amerikai részvények rekordszinteken forognak, a vállalati profitnövekedéssel kapcsolatos javuló várakozások arra utalnak, hogy a rali tovább folytatódhat.
Az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül, amelyek előrejelzést adtak harmadik negyedéves eredményeikre, több mint 22 százalék számított arra, hogy közölt eredményük meghaladja az elemzői várakozásokat — ez az elmúlt egy év legmagasabb aránya a Bloomberg Intelligence adatai szerint. Emellett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek a vártnál gyengébb profitkilátásokat jeleztek előre, négy negyedév óta a legalacsonyabb szintre esett.
A javuló profitkilátások ellentmondanak annak, amit sok Wall Street-i szakember várt, amikor Donald Trump elnök első vámintézkedései kezdték éreztetni hatásukat.
Sokan riogatnak a vámokkal, de a farkas még nem jelent meg. A valódi kérdés az, hogy a farkas csak késik, vagy egyáltalán nem is jön. Úgy tűnik, a vállalatok nagyrészt elnyelik a vámok költségeit
– mondta a Bloombergnek Sam Stovall, a CFRA vezető befektetési stratégiáért felelős szakértője.
A Bloomberg Intelligence adatai szerint
A legnagyobb optimisták között
A vállalati eredményvárakozások jellemzően óvatosak, még akkor is, ha emelkednek.
További pozitív tényező a profitok szempontjából, hogy a Federal Reserve új kamatcsökkentési ciklusba kezdett - vagy legalábbis a piac erősen számít erre. A gazdaság ellenálló képessége mellett az alacsonyabb hitelfelvételi költségek várhatóan javítják az amerikai vállalatok profitmarzsait, ami a gyorsjelentésekben is megmutatkozhat.
A hozamok csökkenése és az amerikai GDP viszonylag stabil szintje mellett a profitnövekedésnek folytatódnia kell
– mondta Stovall.
A kamatcsökkentések hatása általában idővel épül fel:
Az alacsonyabb kamatok hagyományosan érdemi támogatást nyújtottak a profitoknak, mivel ösztönzik a fogyasztást, a tőkebefektetéseket, a felvásárlásokat és a részvény-visszavásárlásokat – írták a JPMorgan elemzői.
Historikusan nézve az S&P 500 tizenegy ágazatából tíz nyereséget ért el a kamatcsökkentési ciklus második évében, a technológia és a pénzügyek vezetésével – mutatják a CFRA adatai. Ezúttal a legnagyobb haszonélvezőknek a pénzügyi szektor, a szállítmányozás és az építőanyagok cégeit tartják, de emelkedés várható az autóiparban, a tiszta energiában, a közművekben, az ingatlanokban és a technológiában is, a JPMorgan szerint.
A legtöbb ágazat esetében a részvények értékelését erősen javítja a kamatok csökkentése, különösen azoknál a cégeknél, amelyek magas adósságállománnyal, kamatérzékeny kereslettel vagy tőkeigényes üzleti modellel rendelkeznek
– írták az elemzők.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.