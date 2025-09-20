Befektetés: most kell nagyon figyelni, sorra érkeznek a fontos jelentések Amerikából – folytatódhat a részvényrali?

Küszöbön áll az gyorsjelentési szezon, az amerikai részvények rekordszinteken forognak, a vállalati profitnövekedéssel kapcsolatos javuló várakozások arra utalnak, hogy a rali tovább folytatódhat.

Kereskedő a New York-i tőzsdén - úgy néz ki, hogy az amerikai részvények bírják a vámháborút / Fotó: AFP

Az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül, amelyek előrejelzést adtak harmadik negyedéves eredményeikre, több mint 22 százalék számított arra, hogy közölt eredményük meghaladja az elemzői várakozásokat — ez az elmúlt egy év legmagasabb aránya a Bloomberg Intelligence adatai szerint. Emellett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek a vártnál gyengébb profitkilátásokat jeleztek előre, négy negyedév óta a legalacsonyabb szintre esett.

Egyelőre nem jött meg a vám-farkas

A javuló profitkilátások ellentmondanak annak, amit sok Wall Street-i szakember várt, amikor Donald Trump elnök első vámintézkedései kezdték éreztetni hatásukat.

Sokan riogatnak a vámokkal, de a farkas még nem jelent meg. A valódi kérdés az, hogy a farkas csak késik, vagy egyáltalán nem is jön. Úgy tűnik, a vállalatok nagyrészt elnyelik a vámok költségeit

– mondta a Bloombergnek Sam Stovall, a CFRA vezető befektetési stratégiáért felelős szakértője.

A Bloomberg Intelligence adatai szerint

a Wall Street elemzői 6,9 százalék profitnövekedést várnak az S&P 500 vállalataitól a harmadik negyedévben,

ami magasabb a május végi 6,7%-nál.

A javuló hangulat annak jele, hogy egyre nagyobb a bizalom a vállalatok képessége iránt, hogy kezelni tudják Trump vámintézkedéseit.

A legnagyobb optimisták között

a 3M emelte profitvárakozását, és közölte, hogy intézkedéseket hozott a vámok költségeinek mérséklésére, például termelési áthelyezésekkel és árképzési változtatásokkal.

Az Expedia Group éves kilátásait erős fogyasztói keresletre hivatkozva javította.

Az Oracle pedig a múlt héten erős előrejelzést adott felhőalapú infrastruktúra-üzletágáról, részvényeinek árfolyama pedig 1992 óta a legjobb napját produkálta.

Amerikai részvények: a várakozások óvatosak maradtak

A vállalati eredményvárakozások jellemzően óvatosak, még akkor is, ha emelkednek.

Az eredmények a CFRA adatai szerint a legutóbbi 65 negyedévből 63-ban meghaladták a negyedév végi előrejelzéseket.

A tényleges eredmények 7,1 százalékponttal haladták meg a várakozásokat az előző negyedévben,

az elmúlt 65 negyedév medián felülteljesítése 4,8 százalékpont volt.

További pozitív tényező a profitok szempontjából, hogy a Federal Reserve új kamatcsökkentési ciklusba kezdett - vagy legalábbis a piac erősen számít erre. A gazdaság ellenálló képessége mellett az alacsonyabb hitelfelvételi költségek várhatóan javítják az amerikai vállalatok profitmarzsait, ami a gyorsjelentésekben is megmutatkozhat.

A hozamok csökkenése és az amerikai GDP viszonylag stabil szintje mellett a profitnövekedésnek folytatódnia kell

– mondta Stovall.