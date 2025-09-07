Már a tenger gyümölcsei is veszélyben vannak a geopolitika feszültségek miatt

Súlyos fennakadásokkal néz szembe a garnélarák-ágazat, amely a világ legnagyobb mennyiségben kereskedett tengeri herkentyűit állítja elő. Mindez az amerikai vámok miatt van, amelyek aránytalanul nagy mértékben sújtják az ázsiai exportőröket. Az akár 50 százalékot is elérő vámok miatt a kereskedelmi forgalom átterelődik alternatív piacokra és azokon túlkínálatot okoz, amely következményekként világszerte áringadozásokkal kell szembenézniük a piaci szereplőknek – idézte a Rabobank elemzését az Euromeatnews.
Ebben a helyzetben a hosszú termelési ciklusok és a friss logisztikától való függőség által korlátozott lazacipart is veszélybe kerül – állítják a bank elemzői. A kanadai lazacra kivetett potenciális amerikai vámok az egész piac destabilizálódását okozhatják, mivel Kanada termelésének 87 százalékát az Egyesült Államokba szállítja. A bizonytalanság már most is visszafogja a beruházásokat, és magasabb fogyasztói árakhoz, valamint a kereslet csökkenéséhez vezethet.
Az olyan édesvízi fajok, mint a tilápia – amellyel kapcsolatban mostanában kétségek merültek fel – és a pangasius, szintén nyomás alatt állnak. A kínai tilápiára 75 százalékos amerikai vámot szabtak ki, ami versenyképtelenné tenné. A kevés életképes helyettesítő miatt az amerikai fogyasztás várhatóan meredeken csökkenni fog, míg a túlkínálat azzal a veszéllyel jár, hogy az árak nagymértékben csökkennek Kínában, Afrikában és Latin-Amerikában egyaránt.
Vámmegállapodás: milyen hatása lesz az élelmiszerpiacokra?
Az európai élelmiszeripar egyértelműen az amerikai vámok megemelkedésével nézhet szembe. A termelés áttelepítésének nincs realitása az élelmiszerpiacon, így marad az árverseny vagy az új piacok megszerzése az emelt vámok elkerülésére, az utóbbi azonban már egy olyan globális folyamatot takar, amellyel nemcsak Európának, hanem más államoknak is meg kell küzdeniük.
A tengerfenéki halak piacai szintén a szankciók és vámok kereszttüzében vannak. Az orosz eredetű hal egykor központi szerepet játszott a globális kínálatban, de most korlátozott mennyiségben kapható, ami áremelkedéseket okoz Európában és a fehér húsú halakból készülő, feldolgozott surimi túlkínálatát Ázsiában. Az iparág minden szegmensben elhúzódó bizonytalansággal néz szembe, ami stratégiai diverzifikációt és hazai piacfejlesztést igényel.
Így pedig, mivel
átalakítják az ellátási láncokat, a globális tenger gyümölcsei ágazat elhúzódó piaci bizonytalanságot hozó időszakkal néz szembe.
Míg egyes piacok végül stabilizálódhatnak, a kereskedelempolitikát övező kétség már most is elriasztja a beruházásokat és aláássa a hosszú távú tervezést. Az ázsiai termelőket, különösen a garnélarák-, az édesvízi hal- és a surimiágazatban, aránytalanul érinti a helyzet, míg az amerikai fogyasztók emelkedő árakkal és korlátozott kínálattal szembesülnek. A stratégiai diverzifikáció – mind a beszerzés, mind a piacra jutás terén – elengedhetetlenné vált, de nehéz megvalósítani egy költségérzékeny iparágban. A belföldi piac fejlesztése részleges puffert jelenthet, de a továbblépés útja továbbra is bonyolult.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.