Trump váratlanul súlyos döntést hozott az amerikai vízumról: ez Magyarországot is érinti

Az adott munkaadónak kell eldöntenie, hogy a személyt "elég értékesnek" találja-e ahhoz, hogy kifizesse a megemelt díjat. Az amerikai vízum egy másik új szabálya viszont könnyítést jelent, igaz, ennek még borsosabb az ára. Magyarország éppen a napokban kapott pozitív elbírálást Amerikától az ESTA-engedélyeknél.
Hecker Flórián
2025.09.20, 06:33
Frissítve: 2025.09.20, 06:43

Az Egyesült Államok százezer dollárra emeli az országba érkező magasan képzett szakemberek munkavállalási vízumának díját – erről írt alá rendeletet Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az amerikai vízum új szabályát némiképp váratlanul jelentették be.

amerikai vízum, Trump
Amerikai vízum: Trump váratlanul súlyos döntést hozott / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehér Házban rendezett nyilvános eseményen elhangzott, hogy a megemelt díj célja, hogy valóban csak a legmagasabb képzettségűek érkezzenek H-1B vízummal az Egyesült Államokba, olyan szakemberek, akik munkaadója vállalja a magas költséget is, hogy foglalkoztassa az illetőt, és ne amerikait vegyen fel a pozícióra.

Amerikai vízum: Trump váratlanul súlyos döntést hozott

Az adott munkaadónak kell eldöntenie, hogy

a személyt "elég értékesnek" találja-e ahhoz, hogy kifizesse a százezezer dolláros díjat

– hangoztatta Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az elnöki dolgozószobában tartott aláírási ceremónián.

Donald Trump rendeletet írt alá az úgynevezett bevándorlási "Arany kártyáról" is, ami arról szól, hogy külföldiek, akik egymillió dollárt befizetnek az amerikai államkasszába, gyorsított vízumeljárásra jogosultak. A szabály szerint vállalatok is "szponzorálhatják" külföldiek gyorsított vízumeljárását kétmillió dollár fejében.

Újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump megerősítette, hogy a bűnözés által sújtott nagyvárosok közbiztonságának helyreállítását célzó intézkedéssorozat Memphisben és Chicagóban folytatódik.

ESTA: Magyarország nagy könnyítést kapott Amerikától

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) megszüntette a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat a Vízummentességi Programban – ezt Kristi Noem miniszter jelentette be kedden. Ezzel Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (VWP) teljes mértékben helyreáll, mivel az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági sebezhetőségek megszüntetésére.

Ennek előzménye, hogy még 2021 elején masszív politikai okokból a DHS visszavonta minden olyan magyar útlevéllel rendelkező személy ESTA-engedélyét, akik

  • nem Magyarországon születtek, és továbbra is elutasította az új ESTA-kérelmeket a külföldön született magyar jelentkezők esetében,
  • majd 2023 augusztusában a Joe Biden akkori amerikai elnök vezette adminisztráció az ESTA érvényességi idejét a magyar utazók számára két évről egy évre csökkentette, és az engedélyt egyszeri belépésre korlátozta.

Ebben hozott változást a keddi bejelentés. A most aláírt elnöki rendelet azonban az érintett speciális esetekben Magyarországra is vonatkozik.

A magyarok örülhetnek, hogy ismét teljeskörűen élvezhetik az ESTA lehetőségét, de nem mindenki mondhatja ezt el magáról.

