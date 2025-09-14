Deviza
film
Vietnami Köztársaság
Bosszúállók: Végjáték
box office

Amerikaiakat ölnek a háborús filmben, amely Vietnamban lenyomta a Bosszúállókat is – özönlenek a mozikba

Ekkora filmsiker a délkelet-ázsiai országban még nem volt. A vietnami háború egy véres csatáját feldolgozó filmet mindenki látni akarja, holott a közönség eddg teljesen más műfajokat szeretett.
Pető Sándor
2025.09.14, 08:58
Frissítve: 2025.09.14, 09:13

Özönlenek a mozikba az elmúlt három hétben a a százmilliós délkelet-ázsiai országban, hogy lássák a filmet, amely a vietnami háború egy nagyon véres ütközetéről szól. A háborús film máris minden idők legnagyobb kasszasikere, holott a vietnamiak eddig tipikusan a romantikus filmeket és a vígjátékokat szerették.

Vietnami háború és film: a találkozásuk akkora kasszasikert hozott, amilyet még nem láttak a délkelet-ázsiai országban

Az ország középső vidékén elhelyezkedő Quang Tri tartományban zajlott csatát a rengeteg áldozat miatt húsdarálónak nevezték el. Az egyik odalon a végül a háborút megnyerő északi kommunista erők álltak, akik a dél-vietnami hadsereg – és a hatalmas technikai fölényben lévő amerikaiak álltak. Mindkét oldalon több mint 10 000 katona halt meg.

A Mua Do (Vörös eső) című filmet augusztus 22-én mutatták be hivatalosan. Azóta, péntekig 613 milliárd dong (9 milliárd forint) bevételt hozott a Box Office Vietnam adatai szerint – jelentette a Nikkei Asia.

Eközben a legnépszerűbb külföldi film az amerikai Bosszúállók: Végjáték volt, 280 milliárd dong bevétellel.

Vagyis a Vörös eső több mint kétszeresen nyomta le a hollywoodi szuperprodukciókat. 

Rekord kasszasiker háborús film: nem csak Vietnamban volt ilyen mostanában

A robbanásszerűen feléledő patriotizmus, amely az amerikaiak ellenében határozza meg magát és hatalmas erővel megjelenik a mozikban is, nem egyedülálló a régióban.  

Kínában már évek óta saját gyártású szuperprodukcióikat helyeznek előtérbe az amerikaiakkal szemben, növekvő sikerrel. A helyi játékfilm blockbusterek közt is rekordot hozott a 2021-es Csangcsin-tavi csata, amelyben szintén az amerikaiak küzdenek a déliek oldalán, csakhogy Koreában, és hullanak el az északiakat segítő és sokkal rosszabbul felszerelt kínai hadsereg önfeláldozó támadásai során. 

A Nikkei Adsia beszámolója szerint Vietnamban a szeptember 7-i hétvégén a mozik zsúfolásig megteltek, sok helyen félóránként vetítik a háborús filmet több teremben is, és sokan másodszor is megnézték.

Sírtam egész éjjel és a következő hétvégén is a film után. Hatalmas hálát érzek az apák és nagyapák nemzedéke iránt, akik fiatalságukat és vérüket áldozták a nemzet függetlenségéért és békéjéért. Amikor most az égre nézek, igazán értékelem, milyen gyönyörű. A béke értékesebb, mint valaha 

– idézik a 27 éves néző, Đàm Văn Anh, aki kétszer is látta a filmet.

A vietnami filmek mindig a mindennapi élet kérdései körül forogtak. Az utóbbi években inkább a horrorfilmek felé nyitottak, de ezek nem igazán vonzották a szélesebb közönséget, és nem kaptak magas értékelést

– tette hozzá.

A film bemutatta csatát, az 1972-eset egyébként az amerikaiak által támogatott déliek nyerték meg. A Vietnami Kommunista Párt irányítása alatt álló kormány szerint a 81 napos csata alatt az amerikai és dél-vietnami erők 328 000 tonna bombát dobtak le egy mindössze 3 négyzetkilométeres területre – ez hétszerese annak a pusztítóerőnek, amit az Egyesült Államok 1945-ben Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák egyenként képviseltek. 

A háborút azonban az amerikaiak és a déliek elvesztették. A filmben az amerikai jelenlét erősen hangsúlyozott, holott a csatát ténylegesen inkább vietnamiak vívták.

Szerintem a film sikere abban rejlik, hogy a vietnami emberek szeretik hazájukat, és a film a hazafias érzület csúcspontján jelent meg

 – mondta a 33 éves hanoi lakos, Trịnh Thị Vân Anh, akinek két nagybátyja halt meg nagyon fiatalon a csatában.

 

