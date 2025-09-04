Bejelentette a kormány: brutálisan megdrágul az áram 2026-tól – nem ússza meg az ukrán lakosság

Az ukrán gazdasági minisztérium a 2026-2028-os időszakra a lakossági áramárak jelentős emelkedésével számol, az évi 15 százalék (plusz-mínusz 5 százalék) lehet. Minderről a tárca következő három évre szóló előrejelzésében számoltak be.

Elszabadulhatnak az áramárak Ukrajnában/Fotó: Mny-Jhee / shutterstock

Az Ekonomicsna Pravda birtokába került dokumentum az ukrán pénzügyminisztérium számára készült az állami vállalatok tevékenységének szabályozását célzó döntés előkészítése kapcsán. A 15 százalékos áremelés egyébként nagyjából összhangban van az országot jellemző általános drágulási ütemmel, hiszen az infláció a legfrissebb, júliusi adatok szerint 14,1 százalék volt az országban, annak ellenére, hogy az ukrán jegybank március elején 15,5 százalékra emelte az alapkamatot.

A lakossági áramár még alacsony Ukrajnában, de ez nem tartható sokáig

A lakossági árak jelenleg Ukrajnában 4,32 hrivnya/kWh (35,31 forint) szinten vannak, ám az éjszakai áram ennek a fele. Ezek az árak tavaly június eleje óta vannak érvényben, ugyanakkor nemrég a nem lakossági fogyasztók számára már megemelték a villamos energia árát. Az üzleti felhasználók egyik csoportja számára átlagosan 14, a másik számára 23 százalékkal nőnek átlagosan az árak.

Szeptember elsejétől az elosztóhálózatok üzemeltetői számára is nőttek az árak.

Miközben Ukrajna a belföldi árak emelésére készül, és jelentős mennyiségű áramot is importál , mióta az ország csatlakozott az európai ENTSO-E hálózathoz, az áram exportját is folyamatosan növeli. Júniusban az ukrán export az előző hónaphoz képest két és félszeresére, 237 GWh-ra nőtt, amit júliusban 282,2 GWh követett, augusztusban pedig újabb rekord következett be. A múlt hónapban a legtöbb ukrán áramot Magyarország (38 százalék) és Moldova (29 százalék) vásárolta meg.

Magyarország fontos szereplő az ukrán árampiacon

Ugyanakkor Magyarország nemcsak fontos piaca az ukrán elektromosságnak, de jelentős szállító is az ukrán árampiacon, amire nemrég Lázár János építési és közlekedési miniszter is figyelmeztette Kijevet. A tárcavezető szerint az áram- és földgázszállítások leállításával.

Ha az ukránokkal ki akarnánk cseszni, elég gyorsan meg tudnánk tenni

– fogalmazott Lázár János, utalva ezzel arra, hogy az ukrán villamosenergia-import több mint egyharmada, helyenként 40 százalék fölötti arány Magyarországról érkezik, míg a földgáz esetében 2024-ben pedig mintegy 1,7 milliárd köbméter érkezett hazánkból, ami az ukrán import több mint felét tette ki.