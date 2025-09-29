Történelmi csúcsot döntött az arany ára

Történelmi csúcsra, 3850 dollár fölé erősödött az arany jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében.

Történelmi csúcson az arany unciánkénti ára / Fotó: AFP

Röviddel 14 óra előtt az arany unciáját 3855,47 dolláron jegyezték, 1,22 százalék (46,47 dollár) drágulással. Az arany árát a dollár gyengülése hajtja, amit azok az aggodalmak okoznak, hogy leállhatnak a szövetségi kormányzati hivatalok,

mivel az ideiglenes finanszírozásukat lehetővé tevő törvény szeptember 30-án lejár.

A munkaerőpiaci adatok és a kormányzati leállás lehetősége szabja meg a tőzsdék irányát a héten.



Az aranyár-robbanás okai

A képviselőház korábban jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely november 21-ig meghosszabbítaná az ideiglenes finanszírozást, amit azonban még a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump amerikai elnök hétfőn találkozik a képviselőház és a kzenátus republikánus és demokrata vezetőivel. Sikertelenség esetén a kormányhivatalok szerdától zárva lesznek.

Az arany ára az idén eddig 45 százalékkal emelkedett, amiben kiemelkedő szerepe volt a központi bankok élénk keresletének, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésének.

Giovanni Staunovo, a UBS elemzője azt mondta, hogy mivel a Fed újabb kamatcsökkentéseket tervez a következő hat hónapban, az arany tovább drágulhat, unciánkénti ára elérheti akár a 3900 dollárt is.