Óriási aranykészletet fedeztek fel: ez az évszázad lelőhelye – hamarosan nyit a bánya

A Barrick Mining (NYSE: B) szerint a nevadai Fourmile projektje évente akár 750 000 uncia aranyat is termelhet, ami a század egyik legjelentősebb felfedezésévé teszi — közölte a Mining.com.

A Barrick közel 1 millió uncia aranyat fog termelni / Fotó: AFP

Az új kutatások nem hazudnak, arany van Nevadában

A vállalat szerint a héten közzétett frissített tanulmányok megerősítik, hogy a Fourmile kivételesen magas minőségű ércet, hosszú bányászati élettartamot és a Newmonttal közös Nevada Gold Mines vállalat révén meglévő infrastruktúrához való hozzáférést kombinál.

A legfrissebb erőforrás-becslés 1,4 millió unciát jelöl meg a mért és feltárt kategóriában, valamint 6,4 millió unciát a feltételezett kategóriában, míg a feltárások alapján további 15 millió uncia is feltérképezhető lehet.

A 12-16 gramm/tonna átlagos aranytartalom a Fourmile-t az egyik leggazdagabb, fejlesztés alatt álló aranytelepévé teszi – nyilatkozta Mark Bristow, a Barrick vezérigazgatója.

A Fourmile gyorsan versenybe szállt azért, hogy a század legnagyobb és legmagasabb minőségű aranylelőhelye legyen

– mondta Bristow egy coloradói iparági konferencián.

Az engedélyezés még tart

A Barrick előrehalad az engedélyezéssel, és 2026-ban tervezi megkezdeni a föld alatti fejlesztést egy kiterjesztett fúrási programmal párhuzamosan, amelynek célja az erőforrások átalakítása és a lelőhely további bővítése.

A vállalat arra számít, hogy a bánya több mint 25 évig fog működni, éves termelése 600 000 és 750 000 uncia között lesz. A bánya teljes élettartama alatti fenntartási költségek becslések szerint csak 650–750 dollár/uncia lesznek, ami jóval alacsonyabb a jelenlegi iparági átlagnál. A fejlesztési tőke 1,5–1,7 milliárd dollárra becsülhető, amit a Fourmile elhelyezkedése mérsékel, mivel a Carlin–Cortez meglévő infrastruktúrája közelében található.

A vállalat szerint az érctest egy meredeken lejtő zónában található, amely kedvező geotechnikai feltételeket biztosít a nagy léptékű bányászat számára. A kohászati vizsgálatok szerint az érc nagy része „egyszeres tűzálló”, ami egyszerűbb és olcsóbb feldolgozást tesz lehetővé, mint Nevada bonyolultabb „kettős tűzálló” ércei.