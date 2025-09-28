A mostani aranyláz nem az inflációról, sőt, még csak nem is az aranyról szól

Az arany ára a közelmúltban döntött meg egy több mint négy évtizedes rekordot, ha inflációhoz igazítjuk. Ezen a szinten az arany vásárlóereje nagyobb, mint 1980 januárjában, amikor unciánként 850 dolláron tetőzött, ami mai értéken 3 524 dollárnak felel meg.
Két „szokásos gyanúsított” van, amikor az arany ára emelkedik:
Mindkettő teljes erővel jelen volt 1980 januárjában, amikor a fogyasztói árindex 13,9 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, és miután Jimmy Carter elnök előző novemberben befagyasztotta az iráni eszközöket.
Az idén azonban mindkét gyanúsítottnak tökéltes alibije van. Az arany ára a pandémia kezdetétől 2022 októberének végéig sem felfelé, sem lefelé nem mutatott határozott trendet. Azóta viszont folyamatosan emelkedik. Az infláció 2022 júniusában tetőzött 9,1 százalékon, októberre már 7,7 százalékra csökkent, és tovább esett. A 10 éves inflációs várakozási ráta – leegyszerűsítve: a piac várakozása az átlagos inflációra a következő évtizedben – abban az évben áprilisban 3,04 százalékon tetőzött, és október végére 2,51 százalékra esett vissza.
Nehéz a nemzetközi feszültségek vagy az amerikai pénzügyi önkény számlájára írni az áremelkedést.
Oroszország 2022 elején másodszor is megtámadta Ukrajnát, amelyet gyors szankciók követtek, és követnek azóta is. Ezek azonban 2022 októberére már régi hírek voltak. A Hamász támadása Izrael ellen egy év múlva következett be. Akkoriban nem volt jelentős nemzetközi, politikai vagy pénzügyi esemény.
Minden ár egy arány. Ha az arany nem a dollárral kapcsolatos problémák miatt emelkedik, akkor talán azért, mert vonzóbbá vált, nem pedig azért, mert a dollár kevésbé vonzó. Az aranytartás viszonylag költséges szórakozás: egy arany-ETF-ben évente körülbelül 0,5 százalékba kerül. Fizikai arany vásárlásakor tárolási és biztosítási költségek is vannak. Ha határidős arannyal kereskedsz, akkor még többet kell fizetned.
Így fennáll a kockázata annak, hogy elvész az a reálhozam, amelyet más eszközökkel lehetne keresni.
Ennek legjobb mércéje a 10 éves amerikai inflációhoz kötött államkötvények (TIPS) hozama. A Bloomberg elemzése áttekintette, hogy mennyit ért az arany unciája különböző időkben, az inflációval kiigazítva, jelenlegi dollárárfolyamon számolva.
Tehát egy évvel az aranyárak emelkedése előtt az aranybefektetők évente 9 dollárt követeltek az arany tartásáért, majd eljutottak oda, hogy hajlandóak voltak évi 91 dollárt fizetni azért, hogy tartsák azt. Ez a TIPS hozamok emelkedéséből fakadt, nem pedig az aranyár növekedéséből. Fontos megjegyezni: ez a befektetők hajlandóságának növekedése arra, hogy fizessenek egy uncia arany birtoklásáért, nem pedig az arany tényleges árának emelkedése.
Ami különös, hogy a pandémia idején, az orosz invázió alatt és a Biden-adminisztráció inflációs válsága idején a befektetők fizetséget vártak az arany tartásáért, ám amikor a helyzet megnyugodott, visszatértek ahhoz, hogy hajlandóak legyenek fizetni a nemesfém birtoklásáért.
Láthatjuk, hogy az amerikai infláció és a pénzügyi elnyomás kockázata elleni más fedezeti eszközök – például a svájci frank és a Bitcoin – ugyanezt a mintát mutatták. Alig jeleztek trendet akkor, amikor az infláció a legmagasabb volt, a politika a legbizonytalanabb, és a nemzetközi helyzet a legveszélyesebb; majd gyors felértékelődést mutattak, amikor úgy tűnt, a veszélyek múlóban vannak.
Mi van, ha az arany a bűvész jobb keze, amely eltereli a figyelmet a bal kezéről – vagyis a nagy portfólió-befektetések, például az S&P 500 index vonzerejéről?
Nyilvánvaló, hogy mind az S&P 500, mind az arany árának fő mozgatórugója a reálhozam változása, vagyis az, amit a befektetők elvárnak a biztonságos, inflációtól védett eszközök tartásáért.
Mivel 2025-ben ez csökken, az aranybefektetők nem sokat változtattak azon az értéken, amit az arany tartásához kapcsolnak, így az arany ára az egekbe szökött. Ha hajlandó vagy évi 90 dollárt fizetni azért az előnyért, amit egy uncia arany birtoklása jelent számodra, akkor a reálhozam csökkenésével egyre többet vagy hajlandó fizetni ezért az unciáért. Ezzel szemben a részvénybefektetők csökkentették az elvárt reálhozamot, ahogy a TIPS hozamok estek. Az S&P 500 értéke emelkedett ugyan, de mindössze 12 százalékkal.
Mivel nincs pánik az infláció miatt, és a részvények esetében nagy változások láthatók az elvárt reálhozamban, de az aranynál nem, így a sárga fém drágulása inkább a recessziótól való félelemre utal. Ha meg akarjuk érteni a mai piacokat, a TIPS-re és a részvényekre kell figyelnünk - írja a hírügynökség elemzője. Az arany ugyan csillog, de a csillogás elvonhatja a figyelmet az alapvető tényezőkről.
