Moszkva nagy dobása félgőzön pörög: megbénult az északi-sarki LNG-projekt – a termelési célok nem változtak

Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt. Ennek ellenére Moszkva kitart, idén akár harminc szállítmányt is útnak indítana – Kína már az első végfelhasználói szállítmányt megkapta.
A projekt az orosz energiapolitika egyik zászlóshajója, de a valóság eddig inkább kompromisszumokról szól. A Reuters értesülései szerint
Mindez annak ellenére történik, hogy a projekt hivatalosan már több rakományt is útnak indított. Az évben eddig hat szállítmány hagyta el az üzemet, amelyek közül öt kelet felé tart: tartályhajók bukkantak fel a távol-keleti vizeken és Japán közelében is.
Az első valódi végfelhasználói szállítmány Kínába érkezett, ezzel Moszkva fontos üzenetet küldött: a nyugati szankciók ellenére van piac az orosz cseppfolyósított földgáznak.
Moszkva célja továbbra is ambiciózus: az év végéig harminc szállítmányt indítanának, teljes egészében az első blokk termelésére alapozva. Ez papíron reálisnak tűnhet, de a háttérben komoly akadályok tornyosulnak. Az amerikai szankciók nemcsak a finanszírozást, hanem a technológiai ellátást is sújtják, ami a működésben már most látszólagos zavarokat okoz.
Az Arctic LNG 2. azért is kulcskérdés, mert az orosz energiastratégia a következő években erősen épít az LNG-export bővülésére. Ám Európa fokozatosan levált az orosz gázról, így Moszkva kénytelen új vevőket keresni, Kína és más ázsiai partnerek nélkül pedig aligha tudják életben tartani a projektet.
Meglepő dolgot észleltek a Jeges-tengeren: több hónap után először haladt át tartályhajó az orosz sarkvidéki LNG 2. közelében
Oroszország terveit meghiúsították az amerikai és európai korlátozások, azonban Moszkva az LNG-szállítóit továbbra is használja.
