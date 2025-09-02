Deviza
Moszkva nagy dobása félgőzön pörög: megbénult az északi-sarki LNG-projekt – a termelési célok nem változtak

Mindez szankciók és technikai hibák miatt történt, miközben Oroszország harminc szállítmányt ígér az év végéig. Az orosz Arctic LNG 2. projekt első egysége csak ötvenöt százalékos kapacitással üzemel, a második viszont teljesen leállt.
VG
2025.09.02., 16:03

Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt. Ennek ellenére Moszkva kitart, idén akár harminc szállítmányt is útnak indítana – Kína már az első végfelhasználói szállítmányt megkapta.

Europe LNG Arctic LNG 2
Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt / Fotó: NurPhoto via AFP

Botladozva termel az Arctic LNG 2.

A projekt az orosz energiapolitika egyik zászlóshajója, de a valóság eddig inkább kompromisszumokról szól. A Reuters értesülései szerint

  • a létesítmény első blokkja mindössze 55 százalékos kapacitáson működik;
  • a második egység pedig elektromos hibák miatt egyáltalán nem képes LNG-t előállítani.

Mindez annak ellenére történik, hogy a projekt hivatalosan már több rakományt is útnak indított. Az évben eddig hat szállítmány hagyta el az üzemet, amelyek közül öt kelet felé tart: tartályhajók bukkantak fel a távol-keleti vizeken és Japán közelében is. 

Az első valódi végfelhasználói szállítmány Kínába érkezett, ezzel Moszkva fontos üzenetet küldött: a nyugati szankciók ellenére van piac az orosz cseppfolyósított földgáznak.

Moszkva célja továbbra is ambiciózus: az év végéig harminc szállítmányt indítanának, teljes egészében az első blokk termelésére alapozva. Ez papíron reálisnak tűnhet, de a háttérben komoly akadályok tornyosulnak. Az amerikai szankciók nemcsak a finanszírozást, hanem a technológiai ellátást is sújtják, ami a működésben már most látszólagos zavarokat okoz.

Az Arctic LNG 2. azért is kulcskérdés, mert az orosz energiastratégia a következő években erősen épít az LNG-export bővülésére. Ám Európa fokozatosan levált az orosz gázról, így Moszkva kénytelen új vevőket keresni, Kína és más ázsiai partnerek nélkül pedig aligha tudják életben tartani a projektet.

Oroszország terveit meghiúsították az amerikai és európai korlátozások, azonban Moszkva az LNG-szállítóit továbbra is használja.

 

