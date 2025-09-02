Moszkva nagy dobása félgőzön pörög: megbénult az északi-sarki LNG-projekt – a termelési célok nem változtak

Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt. Ennek ellenére Moszkva kitart, idén akár harminc szállítmányt is útnak indítana – Kína már az első végfelhasználói szállítmányt megkapta.

Az orosz Arctic LNG 2. projekt látványosan döcög: az első termelési egység csak fél kapacitáson működik, a második pedig technikai hibák miatt teljesen leállt / Fotó: NurPhoto via AFP

Botladozva termel az Arctic LNG 2.

A projekt az orosz energiapolitika egyik zászlóshajója, de a valóság eddig inkább kompromisszumokról szól. A Reuters értesülései szerint

a létesítmény első blokkja mindössze 55 százalékos kapacitáson működik;

a második egység pedig elektromos hibák miatt egyáltalán nem képes LNG-t előállítani.

Mindez annak ellenére történik, hogy a projekt hivatalosan már több rakományt is útnak indított. Az évben eddig hat szállítmány hagyta el az üzemet, amelyek közül öt kelet felé tart: tartályhajók bukkantak fel a távol-keleti vizeken és Japán közelében is.

Az első valódi végfelhasználói szállítmány Kínába érkezett, ezzel Moszkva fontos üzenetet küldött: a nyugati szankciók ellenére van piac az orosz cseppfolyósított földgáznak.

Moszkva célja továbbra is ambiciózus: az év végéig harminc szállítmányt indítanának, teljes egészében az első blokk termelésére alapozva. Ez papíron reálisnak tűnhet, de a háttérben komoly akadályok tornyosulnak. Az amerikai szankciók nemcsak a finanszírozást, hanem a technológiai ellátást is sújtják, ami a működésben már most látszólagos zavarokat okoz.

Az Arctic LNG 2. azért is kulcskérdés, mert az orosz energiastratégia a következő években erősen épít az LNG-export bővülésére. Ám Európa fokozatosan levált az orosz gázról, így Moszkva kénytelen új vevőket keresni, Kína és más ázsiai partnerek nélkül pedig aligha tudják életben tartani a projektet.