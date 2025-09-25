A következő 100 évre meghatározták az atomipart: felértékelődik egy reaktortípus, Magyarország is akar belőle – helyzeti előnyben vagyunk a Roszatom miatt

Moszkvában egyeztetett a világ atomiparának számos vezetője az Atomenergetikai Világhét nevű nemzetközi fórumon. A rendezvényen 118 ország képviselteti magát és mintegy 20 ezer résztvevőre számítanak a szervezők. Szeptember 25-én és 26-án 200 nukleáris ipari szakember előadását és politikusok előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az eseményen részt vettek a nemzetközi nukleáris szervezetek (NAÜ, WNA, WANO) magas rangú képviselői, köztük Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója.

Szergej Kirijenko kiemelte a bizalom fontosságát az atomiparban / Fotó_ Hárfás Zsolt

Míg az első, 2009-es Atomexpón 25 ország képviselői vettek részt, a mostani rendezvényen közel ötször annyian, ami az atomenergia elismertségének és fontosságának növekedését mutatja – értékelte a fórumot megnyitó beszédében Szergej Kirijenko, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője. A mostani esemény így már a szakma globális gazdasági fórumának számít. A világon most épülő 28 atomreaktor közül 22-t Oroszország épít, összesen pedig több mint 30-ra van megrendelése. A nukleáris energia előretörése mögött a technológia megbízhatósága és az áll, hogy az atomerőművek folyamatosan állítanak elő nagy mennyiségben és karbonmentesen villamos energiát. Mindezt környezetkímélő módon, a hagyományos erőművek alternatívájaként teszik.

Kibontakoztak az atomipar új irányai

Az atomipar fejlődésével és a biztonság fokozására való törekvéssel új területek bontakoztak ki a Roszatom tevékenységében is. Szergej Kirijenko – aki korábban a társaság vezérigazgatója volt – ebből hármat emelt ki. Az első az üzemanyagciklus zárása, amely lehetővé teszi

a kiégett, de még nagy radioaktivitású, ezért különleges tárolást követelő atomerőművi üzemanyag újrahasznosítását,

a végleges tárolásra szánt üzemanyag mennyiségének csökkenését,

sugárzásának mérséklését.

Ilyen atomerőmű a világon egyedül a Tomszk megyei Szeverszkben épül.

Fokozott bizalomra van szükség

A Roszatomnál a másik fő irány az atomerőművi területen a fúziós reaktorok fejlesztése, a harmadik pedig a kis moduláris reaktoroké, amelyek iránt fokozódik a nemzetközi érdeklődés.

Szergej Kirijenko arra is rámutatott, hogy egy atomerőmű hosszabb ideig épül a többi technológiájúnál, viszont a modern atomerőművek legalább 100 évig üzemelnek, az ehhez szükséges együttműködés pedig fokozott bizalmat igényel a felek között. Így a mostani fórumon kötött megállapodások is legalább ennyi időre meghatározzák az atomipar jövőjét. A Roszatom ilyen bizalmi viszony kiépítésére törekedett a partnereivel, már a kezdetektől.

Szergej Kirijenko meggyőződése, hogy az atomiparban együttműködésre van szükség, nem pedig szankciókra a jövő energetikájának építése során.

„Az orosz atomipar súlyát mutatja, hogy a Roszatom az elődszervezeteivel eddig 250 reaktort telepített, ebből 80-at külföldön” – közölte a rendezvényen Alekszej Lihacsov, az orosz állami Roszatom atomholding vezérigazgatója. Az utolsó két egységet a rendezvény idején indították útnak a törökországi Akkuyuban, illetve az Egyiptomban épülő El-Daaba projekthez. A vezérigazgató által említett projektek magyar szempontból is figyelemre méltóak, mert a Földközi-tenger partján négy olyan 1200 megawattos, 3+ generációs atomerőművi egység épül, amilyen majd Pakson is lesz. Igaz, nem a török, hanem az oroszországi leningrádi erőmű a Paks II. projekt referenciaprojektje.

Az orosz atomipart az állami Roszatom fogja össze, amely ezen keresztül részt vesz az ország összes fontos projektjében. Alekszej Lihacsov ennek kapcsán elismerően szólt a nukleáris biztonságért felelős Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel folyó hasznos együttműködésről és a Roszatom nemzetközi partnerségeiről.