Kínában indított ellentámadást a német autóipar, ez most telitalálat: olyan elektromos modellt mutatott be, amit azonnal megrohamoztak – videó

Régóta áhított sikerről számolt be az Audi, amit az ingolstadti székhelyű prémiumautó-gyártó ráadásul a külföldi vállalatok számára egyre nehezebben meghódítható kínai piacon aratott. A helyi szektortársával, azaz a SAIC céggel alapított vegyesvállalata által piacra dobott Audi E5 Sportback előértékesítése során ugyanis a modellre 30 perc alatt több mint 10 000 előrendelés érkezett.

Hatalmas siker Kínában az Audi E5 Sportback / Fotó: AFP

Az Audi a fiatal tech őrülteket vette célba

Az E5 Sportback az Audi első elektromos autója, amelyet kifejezetten a kínai piacra szánnak. A modell alig több mint két év fejlesztés után kerül forgalomba, ami a SAIC javarészt már korábban elkészült architektúrájának köszönhető.

A modellel a német gyártó a fiatal tech őrült kínai vásárlókat célozza meg, a hagyományos Audikhoz képest jelentősen alacsonyabb árakkal.

Az E5 Sportbacket ugyanis Kínában valamivel 33 200 dollár alatti vesztegetik, ami nagyjából megegyezik a NIO ET5 árazásával.

Persze ez sem véletlen, hiszen ezt a modellt tekintik az Audi egyik fő versenytársának.

Az élénk érdeklődés első látásra csattanós választ ad arra a kérdésre, hogy vajon a német autóiparnak van-e még esélye a kínai e-autópiacon a legkorszerűbb technológiával felturbózott elektromos járműveiket kínáló erős hazai gyártókkal szemben.

Azonnal a kínai média címlapjaira került a modell

Ami miatt viszont mégis óvatosan kell kezelni a hírt az az, hogy Kínában rendkívül népszerű marketingeszköz az előrendelési show. Az új modellek ilyen formában és csillogó körítéssel megrendezett piaci bevezetését sokszor még élőben is közvetítik a különböző közösségi oldalakon.

Az előrendelésekhez ugyanakkor általában csak egy kis összegű előleget kell fizetni, ezért mindig kérdés, hogy mennyi tényleges értékesítés lesz belőlük.

Az Audi mindazonáltal „rendkívül pozitív fogadtatásról” beszél, amit a megrendelések száma indokol is.

A 30 perc alatt elért több mint 10 000 megrendeléssel az E5 Sportback a kínai médiában azonnal a címlapokra került.

Az is biztos, hogy a SAIC-Audi nagyon magas elvárásokat támasztott az E5 Sportbackkel szemben, ami a tervezett darabszámban is megmutatkozik. A sorozatgyártás megkezdésekor ugyanis a közös vállalat bejelentette, hogy antingi üzemében évi 360 000 darabos gyártási kapacitást telepítettek.