Hatalmas a baj, csak most jött rá Európa: leállt az egyik legnagyobb autógyártója – 250 ezer állás forog kockán, 760 milliárd forint égett el

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította autó-gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel.

A kibertámadás visszavetette az autógyártást a világ minden táján / Fotó: PHIL NOBLE / REUTERS

Hatalmas bajba került a Jaguar Land Rover

A vállalat a hét elején arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-jéig, vagyis jövő szerdáig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje. A JLR közölte azt is, hogy kiberbiztonsági szakértők, az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok bevonásával „a nap 24 órájában” dolgoznak a termelés biztonságos újraindításán.

Az autógyártás lassan indult újra

Az újabb tájékoztatásában a Jaguar Land Rover arról számolt be, hogy digitális rendszereinek egyes kiemelt fontosságú részei már újra működnek. Ezek közé tartozik a JLR globális alkatrész-logisztikai központja, amely a cég kiskereskedelmi értékesítési és szervizpartnereinek alkatrészellátását biztosítja Nagy-Britanniában és világszerte.

A járműipari csoport szerint ez lehetővé teszi a már forgalomba került autók szervizelésének újraindítását.

Ugyancsak helyreállt a JLR nagykereskedelmi forgalmazásának pénzügyi rendszere, így újból elkezdődhetnek a kiszállítások az értékesítési partnerekhez. Szakértői elemzések szerint azonban ha a termelési szünet elhúzódik, a JLR számos alvállalkozója tönkremehet.

Dolgozók százezrei maradtak tanácstalanul

A Jaguar Land Rover teljes beszállítói hálózata világszerte negyedmillió alkalmazottat foglalkoztat. Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtökön a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: a kormány tudatában van annak, hogy a kiterjedt beszállítói hálózat milyen nehéz helyzetbe került, és „a nap 24 órájában” dolgozik egy segélycsomag összeállításán. Starmer azonban erről egyelőre részleteket nem közölt. Meg nem erősített iparági források szerint

felmerült az a lehetőség is, hogy a beszállítóktól a brit kormány vásárolja meg a részegységeket, és a termelés beindulása után ezeket eladja a Jaguar Land Rovernek.

A Birminghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font (több mint 760 milliárd forint) bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.