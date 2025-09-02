Akkora autógyárat épít az Audi Kínában, hogy Győrben is csak ámulnak: de a magyar üzemet így se tudja legyőzni

Meglepően nagy volumennel készül új kínai márkája, az AUDI (nagy betűkkel, karikák nélküli logóval) bevezetésére a német autóipari vállalat. Bár a megrendelésekről egyelőre nincs információ, a cég majdnem akkora kapacitású gyárat épít, mint az ingolstadti központé — közölte az Autopro.

Az Audi AG legnagyobb kapacitással rendelkező (és legtöbb embert foglalkoztató) autógyára Ingolstadtban, a cég központjában található. Tavaly 336 ezernél is több autó készült ott, de a teljes kapacitás ennél nagyobb, mint egy 440 ezer jármű. Ha ekkora gyárat nem is épít Kínában új márkája számára a vállalat, sokkal nem marad majd el tőle.

Az SAIC és az Audi nyilvánosságra hozta az új elektromos almárka, az Audi kínai gyártásának részleteit. A jelentés szerint Antingban évente akár 360 ezer Audi járművet is gyárthatnak. Az első modell az E5 Sportback lesz, ennek sorozatgyártása már szeptemberben elindulhat – írja az Automobilwoche.

Viszonyításképpen: az Audi Hungaria gyártási kapacitása fele ekkora, körülbelül 185 ezer autó, aminél valamelyest kisebb, 150 ezer autó körüli a kapacitása a cég mexikói üzemének. Ugyanakkor Neckarsulmban szintén hatalmas, körülbelül 325 ezer autós kapacitása van az Audinak. Győr kapcsán viszont fontos megjegyezni, hogy nemcsak a Volkswagen Csoporton belül, hanem minden más céget nézve is a győri létesítmény a világ legnagyobb motorgyára.

Néhány napja írtuk meg, hogy Győrben megkezdődött az Audi Q3 Sportback második generációjának sorozatgyártása. A 27 éve működő győri járműgyár ezzel olyan korábbi modellek örökségét viszi tovább, mint az ikonikussá vált Audi TT, az Audi A3 Cabriolet és Limousine, valamint az Audi Q3. Az első elkészült autó egy zsályazöld színű Q3 Sportback volt, amely legördült a gyártósorról.

Fontos számunkra, hogy az új Audi Q3 után egy újabb Q-modellel bővült gyártási portfóliónk. Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi-konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron” – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. "Új modellünket munkatársaink magas szaktudása révén kitűnő minőségben fogjuk szállítani ügyfeleink számára"– tette hozzák Les Zoltán, a vállalat járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.