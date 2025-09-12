Új kínai autómárka jelent meg a semmiből: eddig porszívókat gyártott, most megcsinálja a világ legerősebb kocsiját – már készül az európai gyára

Nagyjából ezer mérnökből álló gárda tervei alapján állították össze azt az új elektromos hipersportautót, amivel a Ferrari, Lamborghini, McLaren és a Bugatti ligájában versenyezhetnek — írta meg a Totalcar.

A háztartási gépeiről híres kínai cég autógyártásba fog / Forrás: Dreame

A Bugattit veszi célkeresztbe az új innováció

A Dreame vezérigazgatója, Yu Hao a közösségi oldalán osztott meg először képet a tervezett sportautóról és bár egyelőre még csak egy számítógépes renderről van szó, az autó egy az egyben hozza az előző csúcs-Bugattit. Hasonlóak

a C-alakú légbeömlők,

a lapos de széles kupola-forma,

a középmotoros elrendezéshez szükséges sziluett,

a hátsó lámpa,

az első fényszórók,

a rövid motorháztető,

de még a klasszikus, közel száz éve létező hűtőmaszk is.

A hasonlóság egyértelmű és valószínűleg előbb vagy utóbb feltűnik a hasonlóság másoknak is. Bár a kínaiaknak nem ez lenne az első másolási botránya, valószínűleg megvan a forgatókönyvük ilyen esetekre.

Német gyártás, kínai innováció

Mindenesetre a Dreame cégvezetői telephelyeket vásároltak Németországban, ahol autóiparon túlmenően a háztartási gépek intelligens gyártási bázisának helyszíneit is értékelték. Az európai központ célja, hogy magas színvonalú, lokalizált gyártást, megfelelő szállítást, valamint a tömeggyártás tanúsításának és a Dreame növekvő háztartási gépek portfóliójának piaci igényeire való reagálóképességének javítását biztosítsa.

A csapat értékelése a gyártási kapacitás tervezésére, a minőségbiztosítási rendszerekre, az ellátási lánc integrációjára és a fenntartható gyártási képességekre összpontosult — értesült a carnewschina.

A mai divatnak megfelelő elvek alapján született az autó, így vannak benne nagy táblagépek és színváltós LED-fények is. Ez valószínűleg egy kicsit még változni fog a gyártásérett kivitelben, de hamarosan egy kész koncepciót is mutatnak majd az év végén esedékes Consumer Electronics Shown (CES). A kész autót a Dreame majd csak 2027-re ígéri.

Kínai autók az európai piacon

Jól mutatja a vállalat terjeszkedésre és autógyártásra vonatkozó ambícióit, hogy már most helyet keresnek leendő üzemüknek Németországban, azon belül is állítólag a berlini Tesla Gigafactory környékén.

Emellett partneri együttműködést kötnének Franciaország egyik legnagyobb bankjával, a BNP Paribasszal is, így terjeszkedve a nemzetközi piacokon.

Ezzel együtt a Dreame mögött már most erős pénzügyi háttér van a a sikeresen működtetett háztartási kisgép-piac miatt, illetve a Xiaomi támogatását is élvezik.