Most dől el az európai és a kínai autóipar vérre menő harca: kedden kiderül az igazság, a helyszín Németország – valamiben sokkal erősebb a Nyugat

Elözönlik idén a kínai autógyártók a müncheni autókiállítást. Azonban nem eszik olyan forrón a kását, az európai autóipar mellett szól, hogy – Kínán kívül – a jelentős autópiacokon egyelőre kevesen mérlegelik egy kínai elektromos autó megvásárlását.
Murányi Ernő
2025.09.06., 12:00

Jövő keddtől Münchenben mérhetik össze az erejüket a kínai és az európai autógyártók, akkor nyílik az IAA Mobility nemzetközi autókiállítás, amelyet a kínai gyártók valósággal elözönlenek, mivel 40 százalékkal nő a világ második legnagyobb gazdaságából érkező kiállítók száma 2023-hoz képest.

autóipar SRI LANKA-COLOMBO-CHINA-BYD-DENZA-AUTO MARKET
A BYD Denza, a kínai autóipar újdonsága / Fotó: Hszinhua via AFP

Darwini túlélési harc a kínai autópiacon

A már rutinos kiállító BYD mellett ott lesz többek között

  •  a GAC, 
  • a Changan 
  • és a kevesek által ismert FAW’s Hongqi is. 

Az utóbbi egyébként annak a Hongqinak a jogutóda, amely egykor Mao Ce-tung kedvence volt.

A kétévente megrendezett autókiállítás mottója Európa kontra Kína lehetne – mondta Pedro Pacheco, a Gartner piackutató cég egyik vezetője.

A kínaiak Európában próbálnak terjeszkedni, míg az európaiak az elektromos járművek és a szoftverek terén próbálnak meg visszavágni

– tette hozzá.

Van is miért visszavágni, hiszen az európai autógyártók folyamatosan teret veszítenek Kínában – a világ legnagyobb autópiacán – egy olyan brutális árháborúban, amit egyes iparági vezetők már a fajok „darwini” túlélési küzdelméhez hasonlítanak.

A kegyetlen árharc elől menekülve pedig mind több kínai autógyártó próbál Európában terjeszkedni. Közülük is kiemelkedik a Szegeden építkező BYD, amelynek globális eladásai öt év alatt a tízszeresére, 4,2 millió autóra emelkedtek 2024-re.

A JATO Dynamics szerint a kínai márkák 2025 januárja és júliusa között csaknem megduplázták, azaz 4,8 százalékra növelték európai piaci részesedésüket.

A McKinsey becslései szerint pedig a vén kontinensen elérhetik a japán és koreai autógyártók jelenlegi részesedését, amely 14 százalék, illetve 9 százalék.

A kínaiakat a vámok sem fogják megállítani. Mivel az Egyesült Államok politikai okokból nem elérhető, csak Európa felé nyomulhatnak 

– mondta a Reutersnek Hszing Csou, az AlixPartners tanácsadó cég partnere.

Számos újdonságot mutatnak be

A kiállításon is bemutatnak néhány újdonságot. A Chery az Omoda és a Jaecoo márkáit fogja mustrára bocsátani, míg a BYD a Denza prémiummárkával és a Seal 6 DM-i Touring plug-in hibrid szedánjával jön ki.

Nagyágyúkkal készülnek azonban az európaiak is.

A BMW kiállítja elektromos meghajtású iX3 SUV-jét, az első modellt a Neue Klasse EV sorozatából. Reflektorfénybe kerül a Renault Clio 6 és a Mercedes-Benz GLC is, az utóbbi a német óriás új generációs elektromos autóinak első modellje lesz.
A Volkswagen ID.Polo e-autójának pedig már az árát is bejelentették: 25 ezer euróról indul.

Különösen fontos, hogy nemcsak niche modelleket mutatnak be, hanem valódi volumentermelőket is

– jellemezte az európai felhozatalt Harald Deubener, a McKinsey szenior partnere.

Phil Dunne, a Stax tanácsadó cég ügyvezető igazgatója szerint az európai autógyártók túl lassan reagáltak a kínai kihívásra.

A nyugati gyártók kissé önelégültek voltak. Egyszerűen meg kell szokniuk a kisebb piaci részesedést, mert a kínaiak itt vannak, és maradnak is

– mondta.

A márkahűség az európai autóipar mellett szól 

A nyugati márkákat sem kell félteni, hiszen például Németországban csupán a válaszadók 16 százaléka fontolgatja kínai elektromos autó vásárlását. Ez az arány pedig még magasabb is, mint például Nagy-Britanniában (15 százalék), Olaszországban (14 százalék) és Hollandiában (11 százalék) – derül ki a Boston Consulting nemzetközi tanácsadó cég 10 országban 9000 résztvevő megkérdezésével végzett friss piackutatásából.

A kínai járművekkel szemben amúgy az Egyesült Államokban a legerősebbek a fenntartások, ahol a résztvevők mindössze 7 százaléka lenne nyitott a vásárlásra.

Németországban a márkahűség is a helyi gyártók mellett szól, hiszen a válaszadók 50 százaléka ugyanolyan márkájú autót venne, mint amit jelenleg vezet. A többi nagy piacon ez az arány csupán 35 százalék, Kínában pedig mindössze 9–14 százalék.

Nem véletlen tehát, hogy az idei első fél évben a Volkswagen adta el Európában a legtöbb elektromos autót. Az értékesítései 32 százalékkal, összesen 420 ezer járműre nőttek.

A Boston Consulting amúgy az évtized végére várja az elektromos autók áttörését Európában – feltéve, hogy az EU nem enyhíti jelentősen a szigorú szabályozást. Németországban az eladott személyautók mintegy 40 százaléka már 2030-ban tisztán elektromos lehet, 2035-re pedig 90 százalék fölé nőhet ez az arány.

Most dől el az európai és a kínai autóipar vérre menő harca: kedden kiderül az igazság, a helyszín Németország – valamiben sokkal erősebb a Nyugat

