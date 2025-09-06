Most dől el az európai és a kínai autóipar vérre menő harca: kedden kiderül az igazság, a helyszín Németország – valamiben sokkal erősebb a Nyugat

Jövő keddtől Münchenben mérhetik össze az erejüket a kínai és az európai autógyártók, akkor nyílik az IAA Mobility nemzetközi autókiállítás, amelyet a kínai gyártók valósággal elözönlenek, mivel 40 százalékkal nő a világ második legnagyobb gazdaságából érkező kiállítók száma 2023-hoz képest.
A már rutinos kiállító BYD mellett ott lesz többek között
Az utóbbi egyébként annak a Hongqinak a jogutóda, amely egykor Mao Ce-tung kedvence volt.
A kétévente megrendezett autókiállítás mottója Európa kontra Kína lehetne – mondta Pedro Pacheco, a Gartner piackutató cég egyik vezetője.
A kínaiak Európában próbálnak terjeszkedni, míg az európaiak az elektromos járművek és a szoftverek terén próbálnak meg visszavágni
– tette hozzá.
Van is miért visszavágni, hiszen az európai autógyártók folyamatosan teret veszítenek Kínában – a világ legnagyobb autópiacán – egy olyan brutális árháborúban, amit egyes iparági vezetők már a fajok „darwini” túlélési küzdelméhez hasonlítanak.
A kegyetlen árharc elől menekülve pedig mind több kínai autógyártó próbál Európában terjeszkedni. Közülük is kiemelkedik a Szegeden építkező BYD, amelynek globális eladásai öt év alatt a tízszeresére, 4,2 millió autóra emelkedtek 2024-re.
A JATO Dynamics szerint a kínai márkák 2025 januárja és júliusa között csaknem megduplázták, azaz 4,8 százalékra növelték európai piaci részesedésüket.
A McKinsey becslései szerint pedig a vén kontinensen elérhetik a japán és koreai autógyártók jelenlegi részesedését, amely 14 százalék, illetve 9 százalék.
A kínaiakat a vámok sem fogják megállítani. Mivel az Egyesült Államok politikai okokból nem elérhető, csak Európa felé nyomulhatnak
– mondta a Reutersnek Hszing Csou, az AlixPartners tanácsadó cég partnere.
A kiállításon is bemutatnak néhány újdonságot. A Chery az Omoda és a Jaecoo márkáit fogja mustrára bocsátani, míg a BYD a Denza prémiummárkával és a Seal 6 DM-i Touring plug-in hibrid szedánjával jön ki.
Nagyágyúkkal készülnek azonban az európaiak is.
A BMW kiállítja elektromos meghajtású iX3 SUV-jét, az első modellt a Neue Klasse EV sorozatából. Reflektorfénybe kerül a Renault Clio 6 és a Mercedes-Benz GLC is, az utóbbi a német óriás új generációs elektromos autóinak első modellje lesz.
A Volkswagen ID.Polo e-autójának pedig már az árát is bejelentették: 25 ezer euróról indul.
Különösen fontos, hogy nemcsak niche modelleket mutatnak be, hanem valódi volumentermelőket is
– jellemezte az európai felhozatalt Harald Deubener, a McKinsey szenior partnere.
Phil Dunne, a Stax tanácsadó cég ügyvezető igazgatója szerint az európai autógyártók túl lassan reagáltak a kínai kihívásra.
A nyugati gyártók kissé önelégültek voltak. Egyszerűen meg kell szokniuk a kisebb piaci részesedést, mert a kínaiak itt vannak, és maradnak is
– mondta.
A nyugati márkákat sem kell félteni, hiszen például Németországban csupán a válaszadók 16 százaléka fontolgatja kínai elektromos autó vásárlását. Ez az arány pedig még magasabb is, mint például Nagy-Britanniában (15 százalék), Olaszországban (14 százalék) és Hollandiában (11 százalék) – derül ki a Boston Consulting nemzetközi tanácsadó cég 10 országban 9000 résztvevő megkérdezésével végzett friss piackutatásából.
A kínai járművekkel szemben amúgy az Egyesült Államokban a legerősebbek a fenntartások, ahol a résztvevők mindössze 7 százaléka lenne nyitott a vásárlásra.
Németországban a márkahűség is a helyi gyártók mellett szól, hiszen a válaszadók 50 százaléka ugyanolyan márkájú autót venne, mint amit jelenleg vezet. A többi nagy piacon ez az arány csupán 35 százalék, Kínában pedig mindössze 9–14 százalék.
Nem véletlen tehát, hogy az idei első fél évben a Volkswagen adta el Európában a legtöbb elektromos autót. Az értékesítései 32 százalékkal, összesen 420 ezer járműre nőttek.
A Boston Consulting amúgy az évtized végére várja az elektromos autók áttörését Európában – feltéve, hogy az EU nem enyhíti jelentősen a szigorú szabályozást. Németországban az eladott személyautók mintegy 40 százaléka már 2030-ban tisztán elektromos lehet, 2035-re pedig 90 százalék fölé nőhet ez az arány.
