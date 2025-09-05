Deviza
EUR/HUF393.08 0% USD/HUF336.81 -0.13% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.46 0% RON/HUF77.44 -0.01% CZK/HUF16.07 -0.03% EUR/HUF393.08 0% USD/HUF336.81 -0.13% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.46 0% RON/HUF77.44 -0.01% CZK/HUF16.07 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
sprinter
Mercedes

Teljes sokkban Németország: újabb óriási autógyárat zárnak be, ezrek munkahelye szűnhet meg - megint Kelet-Európába hozhatja a termelést a világhírű német márka

A patinás autógyártó most azt tervezi, hogy az elektromos modellek gyártását Lengyelországba helyezi át. A tartományi kormány megoldást próbál találni az alkalmazottak számára.
Andor Attila
2025.09.05, 06:12
Frissítve: 2025.09.05, 06:23

A brandenburgi kormány szerint a Mercedes-Benz 2030-ra tervezi leállítani Sprinter modelljének sorozatgyártását a brandenburgi Ludwigsfeldében. „A vállalat 2029 végére fokozatosan ki kívánja vezetni a Sprinter modellek sorozatgyártását a ludwigsfeldei telephelyen” – idézte a dpa hírügynökség Daniel Keller (SPD) gazdasági minisztert a tartományi parlamentben a CDU kérdésére válaszolva. A gyár kapacitáskihasználása addig garantált. „Ennek a határidőnek az oka az E-Sprinter modellek gyártásának tervezett Lengyelországba való áthelyezése.”

autóipar
autóipar: az elektromos Sprinter gyártását a Mercedes Lengyelországba helyezi át / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Spiegel szerint körülbelül 2000 alkalmazott gyárt nyitott tetejű Mercedes Sprinter furgonokat Ludwigsfeldében.  A minisztérium szerint a vezetőség és az üzemi tanács 2029 decemberéig tárgyalt a Ludwigsfelde munkahelyvédelméről. „A 2030-tól kezdődő időszakra vonatkozóan még mindig nincs olyan megoldás, amely teljes mértékben kompenzálhatná a leállított termelést állandó foglalkoztatási szint mellett.”

A brandenburgi tartományi kormány biztosítani akarja, hogy a belső égésű motorral hajtott Sprinter modelleket mindaddig készítsék Ludwigsfeldében, amíg azokat egyáltalán gyártják.

 Emellett ragaszkodik a jövőbeni termeléskiesés megfelelő kompenzációjához is. „Továbbra is lát jövőbeli lehetőségeket a ludwigsfeldei modern gyárban, annak képzett és rendkívül motivált munkaerejével.”

A német autógyártók helyzetét a frissen bevezetett vámok jelentősen rontják.

Nagy revansra készül a német autóipar - a debreceni BMW lehet a zászlóshajó 

Mára szinte lekörözte a német autóipart a kínai. Ugyanakkor minden megváltozhat a Debrecenben gyártott iX3 révén. A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a  két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás.  Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.

A kijelentés meglepő azok után, hogy az elmúlt tíz évben a német autóipar lassan és önelégülten reagált a technológiai változásokra, így inkább vereségeket hozott ez az időszak számukra, mint diadalokat.

A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott,  de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu