Hiába jelentették be, mégse épül meg az új autópálya: egyszerűen nincs pénz a Nagyvárad-Arad szakaszra – kiszivárgott a beismerő levél

A Nagyvárad–Arad közötti autópálya első szakaszának építése késik, mert nem fejeződtek be a kisajátítási eljárások és a közúti infrastruktúráért felelős vállalatnak nincs elegendő pénze a munkálatok kifizetésére – írja a Maszol.

Csúszik az autópálya építése / Fotó: CNAIR

A kivitelező csak 2027. március 1-jétől kezdheti meg a munkálatokat, ami jelentősen késlelteti az eredeti ütemtervet. A gyorsforgalmi út kivitelezéséről szóló szerződését idén májusban kötötték meg, és eredetileg már el kellett volna kezdeni az építést, hogy két éven belül befejeződjön.

A késedelem miatt a munkák megkezdése lényegében akkor fog megtörténni, amikor az utat már át kellett volna adni. Az uniós finanszírozás 2027 végén lejár, ami további kockázatot jelent a projektnek. A pénzhiány más infrastrukturális beruházásokat is átütemeznek Romániában.

Megszorítások Romániában

Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Bolojan-kormány 19 százalékról 21 százalékra emelte az áfát, növelte a jövedéki adót, befagyasztotta a béreket és a nyugdíjakat két évre, 20 százalékos létszámcsökkentést rendelt el a közigazgatásban, megszüntetette a bérpótlékokat, illetve szigorított az állami alkalmazottak korengedményes nyugdíjaztatási szabályain.

Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási: ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását.

Mindezek után nem meglepő, hogy nagyot rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság.