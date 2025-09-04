Hiába jelentették be, mégse épül meg az új autópálya: egyszerűen nincs pénz a Nagyvárad-Arad szakaszra – kiszivárgott a beismerő levél

A Nagyvárad–Arad közötti autópálya első szakaszának építése késik, mert nem fejeződtek be a kisajátítási eljárások és a közúti infrastruktúráért felelős vállalatnak nincs elegendő pénze a munkálatok kifizetésére – írja a Maszol.
A kivitelező csak 2027. március 1-jétől kezdheti meg a munkálatokat, ami jelentősen késlelteti az eredeti ütemtervet. A gyorsforgalmi út kivitelezéséről szóló szerződését idén májusban kötötték meg, és eredetileg már el kellett volna kezdeni az építést, hogy két éven belül befejeződjön.
A késedelem miatt a munkák megkezdése lényegében akkor fog megtörténni, amikor az utat már át kellett volna adni. Az uniós finanszírozás 2027 végén lejár, ami további kockázatot jelent a projektnek. A pénzhiány más infrastrukturális beruházásokat is átütemeznek Romániában.
Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Bolojan-kormány 19 százalékról 21 százalékra emelte az áfát, növelte a jövedéki adót, befagyasztotta a béreket és a nyugdíjakat két évre, 20 százalékos létszámcsökkentést rendelt el a közigazgatásban, megszüntetette a bérpótlékokat, illetve szigorított az állami alkalmazottak korengedményes nyugdíjaztatási szabályain.
Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási: ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását.
Mindezek után nem meglepő, hogy nagyot rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság.
Temu-adó: Románia kétségbeesetten próbálja befoltozni a költségvetési hiányát
Alexandru Nazare pénzügyminiszter új adócsomagot jelentett be a román költségvetési hiány mérséklésére. Az egyik leglátványosabb intézkedés a 25 lej (közel kétezer forint) összegű fix díj minden, EU-n kívüli online platformról – például a Temuról – rendelt kisebb csomagra, miközben a multinacionális cégek adóztatását is átalakítják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.