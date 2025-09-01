Ennyi volt, Bécs feladta az olcsó bérleteket, mérföldes lett Budapest és Róma előnye

Bécs 13 év után először emeli az éves tömegközlekedési bérlet árát: az osztrák fővárosban az ingázóknak januártól legalább 461 eurót (182 ezer forint) kell fizetniük egy egész éves bérletért, ami 26 százalékos emelés a jelenlegi 365 eurós árhoz képest.
Az áremelésre azután kerül sor, hogy az önkormányzat költségcsökkentési intézkedéseket jelentett be, mivel az idei költségvetési hiány elérte a 3,8 milliárd eurót. A császárváros még 2012-ben 449 euróról 365 euróra csökkentette a bérlet árát abban a reményben, hogy ezzel növeli a tömegközlekedés népszerűségét.
A lépés sikeresnek tekinthető, mivel tavaly 1,3 millió bécsi, vagyis a város lakosságának körülbelül 65 százaléka rendelkezett éves bérlettel, szemben a 2012-es 768 ezerrel. A Bloomberg emlékeztet: a lépés ellenére Bécs továbbra is az egyik legolcsóbb európai főváros marad a közösségi közlekedés terén.
Berlinben például 696 euró, Zürichben 863 euró, míg Párizsban 977 euró az éves bérlet ára.
A legolcsóbbnak Róma számít 250 euróval és Budapest több mint 99 ezer forinttal (253 euró).
Bécs egyébként elvesztette a világ legélhetőbb nagyvárosa címet Koppenhága javára a közbiztonsági aggodalmak növekedése miatt.
Magyarországnál érdemes megemlíteni, hogy létezik az országbérlet, az ország egész területén érvényes havi bérlet, amely korlátlan számú utazásra jogosít a helyi BKK-járatokon, a környéki és helyközi buszokon, a HÉV-en, valamint meghatározott vasúti járatokon. A bérlet ára teljes árú változatban 18 900 forint havonta, kedvezményes változata (tanulóknak, nyugdíjasoknak) pedig 1890 forint.
Hasonló országbérlet csak Németországban létezik Deutschlandticket néven, amely havonta 58 euróba kerül.
Miután tizenegyezerszer megbírságolták, még el is űzték Bécsből az e-roller-szolgáltatót
Az egyik e-roller-szolgáltatót tizenegyezer pénzbüntetéssel bírságolta agyon Bécs városa, a másiktól a rollereit kobozták el ideiglenesen, így csak két vállalat e-rollereire pattanhatnak fel a korábbi négy helyett a vállalkozó kedvű bécsiek. A fő probléma, hogy az e-rollerek használói sokszor szabálytalanul parkolják le az eszközt, a cégek pedig nem győznek rendet teremteni az utcákon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.