Belgium újra ad vízumot orosz turistáknak — olvad az európai szigor

2022. augusztus 24-én az orosz állampolgárok számára megszűnt a rövid távú schengeni vízumkérelmek elbírálása, a hosszabb tartózkodásra szóló vízumkérelmek elnyerése pedig jelentősen megnehezedett. Most azonban Belgium újraindítaná a rövid távú vízumigénylési lehetőséget — értesült az Izvesztyija a belga diplomáciai képviselet moszkvai irodájától.

Belgium az elsők között lehet, akik feloldják a vízumtilalmat az oroszok számára / Fotó: Anadolu via Reuters

Belgium feltételekhez köti a könnyítést

Mivel hatalmas engedményt terveznek, a nyugat-európai ország kikötése az volt, hogy először meg kell növelnie a nagykövetség létszámát. Belga diplomaták az orosz lapnak adott interjúban a schengeni vízumok kiadásának felfüggesztését nem szankciókkal, hanem technikai nehézségekkel magyarázták. 2022-ben a két ország kölcsönösen kiutasította konzuli alkalmazottjait. Akkor a moszkvai belga nagykövetség 12 alkalmazottját nemkívánatos személynek nyilvánították, és kiutasították Oroszországból. A belga kormány repülőgépe vasárnap, május 1-jén oda-vissza repült Moszkvába, hogy a moszkvai belga nagykövetség orosz hatóságok által kiutasított alkalmazottai és családtagjaik visszatérhessenek Belgiumba” – közölte a külügyminisztérium a belga hírügynökséggel.

Idén korábban egy hároméves szünet után Szlovákia kezdte meg a schengeni vízumok kiadását az orosz turisták számára. A dokumentumok befogadásával most a BLS International foglalkozik.

Szlovákia az élvonalban

A szlovák külügyminisztérium kijelentette, hogy korábban nem vezettek be ilyen tilalmat, mivel Szlovákia betartja az uniós jogszabályokat. Hozzátették, hogy az EU szempontjából „soha nem született egyértelmű döntés a turisztikai vízumok kiadásának felfüggesztéséről; uniós szinten csak az úgynevezett vízumkönnyítési megállapodást függesztették fel”.

A turisztikai vízumok (turisztikai célú schengeni vízumok) kiadását a múltban hivatalosan csak a Covid–19-járvány miatt korlátozták

– tájékoztatott a szlovák külügyminisztérium.