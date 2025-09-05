Elfoglalják Münchent a kínai autógyárók: a BMW-vezér kiborult az EU-ra – "Ez abszurd"

„Óriási hibának” tartja a BMW vezérigazgatója az Európai Unió döntését a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról. Oliver Zipse sürgette Brüsszelt, hogy vegye figyelembe a járműipar teljes ellátási láncát a szén-dioxid-kibocsátást érintő intézkedéseknél.

Oliver Zipse óriási hibának tartja a belső égésű motorok 2035-ös betiltását / Fotó: AFP

A Politicónak adott interjúban figyelmeztetett, hogy az átállás fix dátumának meghatározása azzal a kockázattal jár, hogy figyelmen kívül hagyják az értéklánc egészén keletkező kibocsátásokat, beleértve az akkumulátorgyártást és az üzemanyag-beszerzést is.

Sürgette az uniós szabályozókat, hogy 2035 után is engedélyezzék a klímabarát üzemanyagok használatát, és hozzátette, hogy az üzemanyaggyártókat is felelősségre kell vonni.

Abszurdak az uniós szabályok

„Nem teszünk magunknak szívességet azzal, hogy önkényesen jövőbeli határidőket szabunk, amelyekhez minden iparágnak alkalmazkodnia kell” – jelentette ki.

A jelenlegi szabályok abszurditása abban rejlik, hogy az üzemanyaggyártók, például a Shell és a BP nem kötelesek célokat teljesíteni

– tette hozzá.

Az iparágat érintő problémák, mint például a magasabb vámok, a gyenge kereslet és a kínai verseny durván rontották a BMW nyereségtermelő képességét.

Zipse szerint ennek ellenére a cég továbbra is jó úton halad afelé, hogy 2025-ben több mint 2,5 millió járművet adjon el. „Augusztusban már meghaladtuk a tavalyi számokat” – mondta, kiemelve az európai növekedést.

El akarják halasztani a belső égésű motorok tilalmát

A BMW vezérigazgatója a müncheni IAA Mobility, Európa legnagyobb, kétévente megrendezett autókiállítása előtt adta az interjút, amelyet a jövő héten tartanak a bajor fővárosban.

A BMW jó úton halad ahhoz, hogy tartsa az idei eladási célokat / Fotó: Guillaume Payen / AFP

Nem ő azonban az egyetlen, aki elégedetlen az uniós döntéssel: az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségének a vezetői augusztus végén fordultak levélben Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez.

Nem tartják megvalósíthatónak a célkitűzéseket, ezért

el akarják halasztani a belső égésű motorok betiltásának elhalasztását.

Nem tudni, mennyi esélyük van, de Von der Leyen szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit.