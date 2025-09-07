Beyoncé és Jay-Z egy apró angol faluban építtetne hatalmas luxusvillát

Willington egy kevesebb mint kétszáz lakosú kistelepülés Anglia délkeleti részén, Oxfordshire megyében, a hírek szerint itt szeretne telket vásárolni és rá házat építtetni napjaink egyik legsikeresebb popénekesnője, Beyoncé Knowles, és férje, az ugyancsak világhírű rapper és zenei producer, Jay-Z.

Jay-Z és Beyoncé Angliában készül luxusvillát építtetni/Fotó: AFP/Lisa O'Connor

A sztárházaspár idén nyár elején látogatott el a környékre, Beyoncé Cowboy Carter elnevezésű világkörüli turnéjának szünetében helikopterrel érkeztek a helyszínre, hogy személyesen tartsanak terepszemlét.

A 32 állomásos koncertkörútra 1,6 millió jegyet adtak el, az összbevétel pedig 407,6 millió dollárra rúgott. Beyoncé teljes vagyonát körülbelül 800 millió dollárra becsülik, Jay-Z körülbelül 2,5 milliárd dollárral rendelkezik, így ketten együtt nagyjából 3,3 milliárd dollárból gazdálkodnak.

A The Times megszerezte az 58 holdas, azaz mintegy 23,5 hektáros telekre építendő luxusvilla terveit, melyek alapján királyi körülmények közé költözhet majd a két popcsillag.

Beyoncén és Jay-Z-n kívül is élnek még hírességek a környéken

Az üzletet nyélbe ütő ingatlantanácsadó, Owain Jones arról is nyilatkozott a lapnak, hogy mekkora a telek értéke, és mekkora összegbe kerülhet majd az építkezés.