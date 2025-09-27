Rosszul járt a csirkekartell – brutális bírságot fizethetnek

Egy „átfogó vizsgálat” eredményeként megszűnt az iparágban alkalmazott előreárazási gyakorlat – közölte a török hatóság szombati nyilatkozatában. A baromfitermelőknek mostantól az árlistákat azonnal alkalmazniuk kell, amint azokat a vásárlóknak bejelentik, így megakadályozva az egymás közötti információcserét.

Magas bírságot fizethetnek a török csirketartók / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nyolc vállalat, köztük a tőzsdén jegyzett Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS, összesen mintegy 2,7 milliárd líra bírságot kapott, míg további öt cég együttesen körülbelül egymilliárd lírás büntetést fizetett, miután egyezséget kötöttek. A Banvit a Qatar Holding és a brazil BRF partnerségében működő TBQ Foods GmbH tulajdonában van. A többi vállalat magántulajdonban van.

A kiszabott bírságok és intézkedések alapvetően megváltoztatják az iparág hosszú ideje fennálló szokásait

– mondta a hatóság.

Az ankarai székhelyű intézmény azután fokozta a különböző iparágakban folytatott vizsgálatait, hogy az infláció 2021 utolsó hónapjaitól felgyorsult, és 2022-ben elérte a 85,5 százalékos csúcsot. Az adminisztratív bírságok 2024 első felében elérték a 4,15 milliárd lírát, ami 56 százalékos növekedést jelent 2023 egészéhez képest.