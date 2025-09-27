Deviza
A súlyos repülőgép-szerencsétlenségek után lazítanak a Boeing felügyeletén, de azért marad a szigor

A repülőgépgyártó évekig nem volt jogosult saját repülőgépeinek biztonságát tanúsítani, sorozatos hibák, és minőségi kifogások miatt.
Andor Attila
2025.09.27, 15:03

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) 2019-ben, a halálos Lion Air és Ethiopian Air katasztrófák után visszavonta a Boeing légialkalmassági bizonyítványainak kiadására vonatkozó felhatalmazását a 737-esek, majd 2022-ben a 787-esek esetében a gyártásminőségi problémák miatt - írja a CNN.

Boeing
Boeing 737 Max: sorozatosan gondok voltak a típussal / Fotó: Shutterstock

A 737 Max ajtódugójának 2024 januári kidurranása – és az azt követő kínos, kormány által vezetett vizsgálat – arra késztette a Boeinget, hogy jelentős változtatásokat hajtson végre a minőség- és biztonsági ellenőrzéseiben.

Az FAA azonban egyelőre nem adja át a biztonsági tanúsítványok kulcsait, a gyártó csupán részben adhat ki biztonsági tanusítványokat. A FAA közleménye szerint 

ez a döntés a Boeing folyamatos gyártásminőségének alapos felülvizsgálatát követően született meg, de ugyanúgy lehetővé teszi ellenőreink számára, hogy további megfigyeléseket végezzenek a gyártási folyamatban.

Az ügynökség közölte, hogy a változások ellenére továbbra is fenntartja 

a Boeing termelési folyamatainak közvetlen és szigorú felügyeletét.

Az elmúlt másfél évben sokan jelentkeztek, akik elítélték a Boeing biztonsági és minőségi protokolljait. 
Miután a Biden-kormányzat Igazságügyi Minisztériuma megállapította, hogy a Boeing közelmúltbeli biztonsági problémái megsértik a korábbi előírásokat, a Boeing elismerte bűnösségét  a két halálos kimenetelű 737 Max repülőgép-szerencsétlenségben játszott szerepében, amelyek 346 ember halálát okozták. A Trump-kormányzat Igazságügyi Minisztériuma azonban úgy döntött, hogy ejti a vádakat, és lezárja a büntetőeljárást.
 

