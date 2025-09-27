Erdőtűz: a klímaváltozás egyre brutálisabb számlát „nyújt be” – a kérdés csak az, meddig bírja az emberiség kifizetni az összegeket?

Habár a klímaváltozás hatásait nemcsak a mediterrán térség sínyli meg, mégis a legnagyobb mérhető károk itt keletkeznek, elsősorban a bzóttüzek miatt. Spanyolországban az idei volt legforróbb nyár, ami milliárdokba került az Európai Uniónak. Egy új tanulmány szerint az idei nyár szélsőséges időjárási eseményei rövid távon legalább 43 milliárd euróba (50 milliárd dollárba) kerülhetnek Brüsszelnek, azaz ekkora gazdasági kiesést okozott összességében a megváltozó időjárás.

A bozóttüzek okozzák a legnagyobb kárt Spanyolországban/ Fotó: AFP

Spanyolországban 33 napon át volt hőhullám, az elmúlt három hónap 2,1 Celsius-fokkal melegebb volt az 1991-2020 közötti nyári átlagnál. Az országot sújtó három hőhullám egyike 16 napig tartott, és 4,6 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet hozott, mint a történelmi hosszú távú átlag.

Nemcsak a hőség a gond, a tűzvészek legalább ekkora kárt okoznak. Persze a kettő összefügg: minél nagyobb a hőség, annál nagyobb az esély a bozóttüzek kialakulására is.

A méztermelés, a spanyol gazdaság egyik fontos ága is mélyrepülésbe került. José Antonio Bruña, egy méztermelő relatíve szerencsésen megúszta: „mindössze” a felére zuhant termelése, ugyanis a kaptárai körül leégtek a virágok, így a méhek kevesebb mézet termelnek. Azt mondja, olyan termelőt is ismer, akinek 400 méhcsaládja is odaveszett a tűzben. A bozóttüzek mennyiségét jól illusztrálja, hogy Spanyolország területének 0,8 százaléka vált a tűz martalékává idén nyáron.

Nincs miben bízni, a jövő év legalább ennyire rossz lesz - foglalja össze a helyzetet.

Vannak olyan virágfajták, amelyek három évig nem jelennek meg újra

– magyarázza. Mivel az ő kaptárai nem sérültek meg szerkezetileg, nem igényelhet biztosítást.

Nagy bajban a marhatartók

Sok állattenyésztő kénytelen volt az elmúlt hetekben átköltöztetni állatait, egyfelől a tüzek elkerülése érdekében, másrészt azért, hogy friss fűhöz, legelőhöz juttassa állatait, ugyanis ahol tűzvész pusztított, nincs mit legelni.

Fernando García, szarvasmarhatartó idén nyáron körülbelül 30 szarvasmarhát veszített, legutóbb 11 súlyos égési sérüléseket szenvedett állatot kellett elaltatnia.

Persze, a gazdasági kár óriási, de ennél még nagyobb baj, hogy állandó feszültségben élünk, már aludni sem tudunk

– mondta.