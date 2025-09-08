Deviza
BRICS: újabb, szupertitkos tárgyalásra készül a szövetség — Brazília kibukott az amerikai vámok miatt

Brazília elnöke összehívott egy szövetségi online találkozót. A BRICS eseményén Vlagyimir Putyin jelenlétében vitatják meg az Egyesült Államok vámjainak negatív hatásait.
2025.09.08, 13:10
Frissítve: 2025.09.08, 13:25

A hétfői BRICS-találkozó a tervek szerint mindössze pár óráig tart, észak-amerikai keleti idő szerint 8 órakor (moszkvai idő szerint 15 órakor) kezdődik online formában. A beszédek nem lesznek nyilvánosak a sajtó számára, és a résztvevők a találkozó végén nem tesznek közös nyilatkozatot – írja az ügynökség egy brazil tisztviselőre hivatkozva.

RIA, ria, BRICS, szövetség, Amerika, Donald Trump, USA
A BRICS-találkozót Brazília elnöke kezdeményezte / Fotó: RIA Novosztyi 

Az eseményen részt vesz Vlagyimir Putyin elnök is – jelentette be Dmitrij Peszkov sajtótitkár a RIA Novosztyi hírügynökségnek a Keleti Gazdasági Fórumon.

Brazília kezdeményezett

Az online csúcstalálkozó kezdeményezője Brazília elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva volt. Újságírók szerint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kereskedelempolitikáját szeretné megvitatni.

Trump nem ezt akarta: a BRICS közösen léphet fel az amerikai vámok ellen

Vámok és következmények

Trump július 30-án aláírta a rendeletet, amely 50 százalékos vámot vezet be Brazília ellen „az Egyesült Államokat fenyegető cselekmények” miatt. Szerinte minden állam, amely támogatja a BRICS Amerika-ellenes politikáját, kiegészítő vámmal lesz terhelve. Silva válaszul kijelentette, hogy más kereskedelmi partnerek keresésére kíván összpontosítani. Az ország emellett vitarendezési eljárást indított a WTO keretében, és konzultációt kért Washingtonnal.

BRICS-segítség

A Globo című újság szerint a brazil kormány megbízta a külkereskedelmi kamarát, hogy vizsgálja meg a gazdasági viszonosságra vonatkozó törvény alkalmazásának lehetőségét. 

Ez lehetővé teszi ellenintézkedések meghozatalát azok ellen az államok ellen, amelyek korlátozzák az ország exportját.

A minisztériumnak 30 napja van eldönteni, az Egyesült Államok intézkedéseire vonatkozhatnak-e válaszintézkedések. A latin-amerikai országban úgy vélik, hogy ez a lépés elősegíti a párbeszéd és a tárgyalások felgyorsítását.

