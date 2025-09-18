Londoni pénzeső: Trump történelmi befektetéseket jelentett be – a brit gazdaságot azonban ez sem tudná feltámasztani

Donald Trump londoni látogatása nemcsak a katonai díszszemlékről és a diplomáciai közeledésről szól, hanem kemény beruházási ígéretekről is: az amerikai óriáscégek 150 milliárd fontot öntenének bele a brit gazdaságba, ám ez messze nem elég ahhoz, hogy eltüntesse a Brexit utáni befektetési pangást.

Trump londoni vizitjén amerikai óriáscégek ígértek tőkét a brit gazdaságnak összesen 150 milliárd font értékben, de ez sem lesz elegendő a brit gazdaság megmentésére / Fotó: AFP

Trump nem üres kézzel érkezett az Egyesült Királyságba, az amerikai elnök látogatásához tekintélyes befektetési csomag társult:

a Microsoft, a Blackstone és más nagyvállalatok összesen 150 milliárd fontnyi forrást ígértek a következő években.

A legnagyobb tétel egy tízéves, 90 milliárd fontos vállalás a Blackstone részéről, amelyet már a nyáron is jeleztek, míg a Microsoft 22 milliárd fontot fordít új adatközpontokra. Éves szinten mindez 15–20 milliárd font friss tőkét jelenthet a brit gazdaságban.

Ez kétségtelenül jelentős injekció, de a Reuters elemzése szerint ez önmagában nem fordítaná meg a brit gazdasági trendet:

a Nemzetközi Valutaalap mindössze 1,2 százalékos növekedést vár idén az Egyesült Királyságban,

miközben a külföldi működőtőke-beáramlás 2016 óta szinte folyamatosan csökken. Tavaly mindössze 1,3 milliárd fontnyi nettó beruházás érkezett, szemben a 2016-os 150 milliárddal.

Az is jól mutatja az ország viharos gazdasági helyzetét, hogy a 2016-os csúcsévben csak egyetlen ügylet, az AB InBev sörgyártó 79 milliárdos SABMiller-felvásárlása dobta meg a statisztikát.

Több sebből vérzik a brit gazdaság, nem elég a technológiai ragtapasz

A Trump-féle „tech üzlet” inkább gesztusértékű, mint a fellendülés kulcsa. A látogatás persze erősíti a Washington és London közötti különleges kapcsolatot, de a részletek a Keir Starmer miniszterelnökkel folytatott keményebb tárgyalásokon dőlnek el.

A brit kormányfő stratégiája világos: újra vonzóvá tenni az országot a külföldi befektetők számára. Ez viszont nem megy egyik napról a másikra, főleg úgy, hogy a Trump-kormány 10 százalékos vámot vet ki a brit árukra – kevesebbet, mint az EU-ra, de a bizonytalanság így is nyomasztó.

Trump tehát dollármilliárdokat ígért, ami rövid távon stabilizáló hatású lehet. Ám az Egyesült Királyság beruházási válságából való kilábaláshoz több kell, mint néhány nagy név és szalagátvágás: tartós bizalom, stabil szabályozás és szélesebb körű nemzetközi nyitás nélkül a londoni gazdaság továbbra is nehéz terepen mozog.