Londoni pénzeső: Trump történelmi befektetéseket jelentett be – a brit gazdaságot azonban ez sem tudná feltámasztani

London számára Washington pénzesője óriási ajándék, ám hosszú távon nem oldja meg az ország problémáit. Trump londoni vizitjén amerikai óriáscégek ígértek tőkét a brit gazdaságnak összesen 150 milliárd font értékben.
Nemes Tamás
2025.09.18., 18:50

Donald Trump londoni látogatása nemcsak a katonai díszszemlékről és a diplomáciai közeledésről szól, hanem kemény beruházási ígéretekről is: az amerikai óriáscégek 150 milliárd fontot öntenének bele a brit gazdaságba, ám ez messze nem elég ahhoz, hogy eltüntesse a Brexit utáni befektetési pangást.

brit gazdaság
Trump londoni vizitjén amerikai óriáscégek ígértek tőkét a brit gazdaságnak összesen 150 milliárd font értékben, de ez sem lesz elegendő a brit gazdaság megmentésére / Fotó: AFP

Trump nem üres kézzel érkezett az Egyesült Királyságba, az amerikai elnök látogatásához tekintélyes befektetési csomag társult: 

a Microsoft, a Blackstone és más nagyvállalatok összesen 150 milliárd fontnyi forrást ígértek a következő években. 

A legnagyobb tétel egy tízéves, 90 milliárd fontos vállalás a Blackstone részéről, amelyet már a nyáron is jeleztek, míg a Microsoft 22 milliárd fontot fordít új adatközpontokra. Éves szinten mindez 15–20 milliárd font friss tőkét jelenthet a brit gazdaságban.

Ez kétségtelenül jelentős injekció, de a Reuters elemzése szerint ez önmagában nem fordítaná meg a brit gazdasági trendet:

  • a Nemzetközi Valutaalap mindössze 1,2 százalékos növekedést vár idén az Egyesült Királyságban,
  • miközben a külföldi működőtőke-beáramlás 2016 óta szinte folyamatosan csökken. Tavaly mindössze 1,3 milliárd fontnyi nettó beruházás érkezett, szemben a 2016-os 150 milliárddal.

Az is jól mutatja az ország viharos gazdasági helyzetét, hogy a 2016-os csúcsévben csak egyetlen ügylet, az AB InBev sörgyártó 79 milliárdos SABMiller-felvásárlása dobta meg a statisztikát.

Több sebből vérzik a brit gazdaság, nem elég a technológiai ragtapasz

A Trump-féle „tech üzlet” inkább gesztusértékű, mint a fellendülés kulcsa. A látogatás persze erősíti a Washington és London közötti különleges kapcsolatot, de a részletek a Keir Starmer miniszterelnökkel folytatott keményebb tárgyalásokon dőlnek el.

A brit kormányfő stratégiája világos: újra vonzóvá tenni az országot a külföldi befektetők számára. Ez viszont nem megy egyik napról a másikra, főleg úgy, hogy a Trump-kormány 10 százalékos vámot vet ki a brit árukra – kevesebbet, mint az EU-ra, de a bizonytalanság így is nyomasztó.

Trump tehát dollármilliárdokat ígért, ami rövid távon stabilizáló hatású lehet. Ám az Egyesült Királyság beruházási válságából való kilábaláshoz több kell, mint néhány nagy név és szalagátvágás: tartós bizalom, stabil szabályozás és szélesebb körű nemzetközi nyitás nélkül a londoni gazdaság továbbra is nehéz terepen mozog.

Megy a látszatközeledés, de azért Brüsszel keresztbe tesz az Egyesült Királyságnak

Brüsszel egyelőre akadályozza, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon a pán-euromediterrán kereskedelmi egyezményhez , amely csökkenthetné a brit exportőrök ellátási láncokkal kapcsolatos nehézségeit. A lépés feszültséget kelt az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, amelyek májusban döntöttek a kapcsolatuk újraindításáról.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
