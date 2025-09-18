Londoni pénzeső: Trump történelmi befektetéseket jelentett be – a brit gazdaságot azonban ez sem tudná feltámasztani

Donald Trump londoni látogatása nemcsak a katonai díszszemlékről és a diplomáciai közeledésről szól, hanem kemény beruházási ígéretekről is: az amerikai óriáscégek 150 milliárd fontot öntenének bele a brit gazdaságba, ám ez messze nem elég ahhoz, hogy eltüntesse a Brexit utáni befektetési pangást.
Trump nem üres kézzel érkezett az Egyesült Királyságba, az amerikai elnök látogatásához tekintélyes befektetési csomag társult:
a Microsoft, a Blackstone és más nagyvállalatok összesen 150 milliárd fontnyi forrást ígértek a következő években.
A legnagyobb tétel egy tízéves, 90 milliárd fontos vállalás a Blackstone részéről, amelyet már a nyáron is jeleztek, míg a Microsoft 22 milliárd fontot fordít új adatközpontokra. Éves szinten mindez 15–20 milliárd font friss tőkét jelenthet a brit gazdaságban.
Ez kétségtelenül jelentős injekció, de a Reuters elemzése szerint ez önmagában nem fordítaná meg a brit gazdasági trendet:
Az is jól mutatja az ország viharos gazdasági helyzetét, hogy a 2016-os csúcsévben csak egyetlen ügylet, az AB InBev sörgyártó 79 milliárdos SABMiller-felvásárlása dobta meg a statisztikát.
A Trump-féle „tech üzlet” inkább gesztusértékű, mint a fellendülés kulcsa. A látogatás persze erősíti a Washington és London közötti különleges kapcsolatot, de a részletek a Keir Starmer miniszterelnökkel folytatott keményebb tárgyalásokon dőlnek el.
A brit kormányfő stratégiája világos: újra vonzóvá tenni az országot a külföldi befektetők számára. Ez viszont nem megy egyik napról a másikra, főleg úgy, hogy a Trump-kormány 10 százalékos vámot vet ki a brit árukra – kevesebbet, mint az EU-ra, de a bizonytalanság így is nyomasztó.
Trump tehát dollármilliárdokat ígért, ami rövid távon stabilizáló hatású lehet. Ám az Egyesült Királyság beruházási válságából való kilábaláshoz több kell, mint néhány nagy név és szalagátvágás: tartós bizalom, stabil szabályozás és szélesebb körű nemzetközi nyitás nélkül a londoni gazdaság továbbra is nehéz terepen mozog.
Megy a látszatközeledés, de azért Brüsszel keresztbe tesz az Egyesült Királyságnak
Brüsszel egyelőre akadályozza, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon a pán-euromediterrán kereskedelmi egyezményhez , amely csökkenthetné a brit exportőrök ellátási láncokkal kapcsolatos nehézségeit. A lépés feszültséget kelt az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, amelyek májusban döntöttek a kapcsolatuk újraindításáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.