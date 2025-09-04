Deviza
Hszi Csin-ping
Aleksandar Vucic
Szerbia
Kína
Budapest-Belgrád vasútvonal

Óriási bejelentés történt a Budapest-Belgrád vasútvonalról: itt van a nyakunkon az átadás, szó szerint napokon belül – a szerbek elkészültek

A pekingi találkozón Hszi Csin-ping és Aleksandar Vucic megerősítette a két ország „acélos barátságát”. A középpontban a hamarosan megnyíló Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza állt, amely Kína európai gazdasági befolyásának egyik szimbóluma lett.
VG
2025.09.04., 20:47

Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben fogadta Aleksandar Vucic szerb államfőt, ahol megerősítették a két ország „acélos barátságát” és gazdasági szövetségét, majd pedig közös bejelentést tettek a hamarosan megnyíló Budapest-Belgrád vasútvonalról.

CHINA-BEIJING-XI JINPING-SERBIAN PRESIDENT-MEETING (CN) Budapest-Belgrád vasútvonal
A középpontban a hamarosan megnyíló Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza állt, amely Kína európai gazdasági befolyásának egyik szimbóluma lett / Fotó: Xinhua via AFP

A kínai vezető szerint a világ turbulens változásai közepette különösen fontos a történelmi tapasztalatokból merített egység és együttműködés. A felek történelmi párhuzamokat vontak a második világháborús küzdelmek és a mai geopolitikai kihívások között.

Vucic a találkozó után a szerb Danas hírportálnak kiemelte: 

Kína gazdasági és politikai támogatása nehéz időkben is Szerbia mellett állt. 

Példaként említette a szabadkereskedelmi megállapodást, a kínai befektetéseket – köztük a smederevói acélművet és a kelet-szerbiai bányaprojekteket –, valamint a kereskedelmi kapcsolatok soha nem látott bővülését.

Pár napon belül megnyílhat a Budapest-Belgrád vasútvonal

A beszélgetés súlypontja azonban a Budapest-Belgrád vasútvonal volt. Vucic bejelentette, hogy a vasút szerbiai szakasza elkészült, és 15 napon belül megnyílik a forgalom előtt. Ez a projekt nemcsak logisztikai szempontból stratégiai, hanem Kína európai jelenlétének egyik zászlóshajója is, hiszen a Peking által kezdeményezett Új Selyemút európai kapuját jelenti.

A vasútvonal hosszú ideje a magyar-szerb-kínai együttműködés jelképe, és megnyitása újabb lendületet adhat a közép-európai szállítási folyosóknak. Kína számára ez az infrastruktúra a térségbe áramló áruk gyorsabb eljuttatását biztosítja, Szerbia pedig a beruházásból regionális logisztikai csomópontként profitálhat.

A mostani pekingi üzenetek alapján a két ország a jövőben további kínai beruházásokra számíthat, miközben a Budapest–Belgrád vasútvonal megnyitása szimbolikus mérföldkővé válhat Kína és a Nyugat-Balkán kapcsolatában.

Budapest–Belgrád vasútvonal: nagyon fontos döntést hozott Magyarország, Lázár János nem tehetett mást – „Csak így vagyok nyugodt”

Az újvidéki tragédia mindent megváltoztatott. A Budapest–Belgrád vasútvonal átadásával Magyarország logisztikai nagyhatalom lehet. Csakhogy Lázár János érzi, mekkora a személyes felelőssége, ezért biztosra akar menni. Azt is elárulta, mikortól lehet gyorsvasúton utazni a magyar és a szerb főváros között.

 

 

