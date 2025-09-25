Eurómilliárdok rekedtek a lengyel határon: teljesen megállt az élet a malaszewiczei átkelőnél – ezen is segíthet a Budapest–Belgrád-vasútvonal

Lengyelország lezárta a Fehéroroszországgal közös határát, az eset pedig rávilágít arra, mennyire sérülékeny a Kína és az Európai Unió közötti vasúti áruszállítás. A feszültségek eszkalációja nemcsak politikai és katonai kockázatokat hordoz, hanem komoly gazdasági következményekkel is járhat. A történtek újra felvetik a kérdést: milyen alternatív útvonalak segíthetik a kontinens ellátásbiztonságát – például a készülő Budapest–Belgrád-vasútvonal.

Lengyel határzár: veszélybe került a kínai–EU vasúti áruszállítás – a Budapest–Belgrád-vasútvonal lehet a jó alternatíva / Fotó: AFP

Szeptember közepén Lengyelország minden belarusz határátkelőt lezárt, közvetlenül azelőtt, hogy Oroszország és Fehéroroszország megkezdte ötnapos Zapad–2025 hadgyakorlatát. A döntést két nappal korábban orosz drónok lengyel légtérbe való behatolása előzte meg, amelyek közül hármat NATO-támogatással semlegesítettek. A határzár nemcsak biztonságpolitikai lépés volt, hanem súlyos gazdasági következményeket is okozott:

több mint 130 tehervonat és 1500 kamion rekedt Fehéroroszországban.

A malaszewiczei átkelőn keresztül évente mintegy 25 milliárd euró értékű áru érkezik Kínából Európába – ez az összes vasúti szállítmány 90 százalékát jelenti. A vasúti szállítás a tengeri útvonalaknál gyorsabb, ezért elsősorban elektronikai cikkek, autóipari alkatrészek és szezonális divatáruk érkeznek így. A logisztikai ágazat azonban arra figyelmeztet: az orosz–ukrán háború óta a vállalatok bizalma megingott ebben a korridorban.

Lengyelország lépése mögött kettős szándék húzódik:

egyszerre akart jelzést küldeni Moszkvának és Minszknek,

miközben abban is bízott, hogy Peking közvetítőként léphet fel.

A kínai külügyminisztérium valóban felszólította Varsót a szállítás biztonságának garantálására, hiszen az útvonal stratégiai jelentőségű Kína számára. Elemzők ugyanakkor rámutatnak: Kína prioritása továbbra is az Oroszországgal fenntartott kapcsolat, így korlátozott, mennyire hajlandó egy-egy európai tagállam érdekében nyomást gyakorolni Moszkvára vagy Minszkre.

Kiváló alternatíva lesz a Budapest–Belgrád-vasútvonal

A határzár idején több logisztikai szereplő arra figyelmeztetett, hogy a cégeknek érdemes diverzifikálni szállítási útvonalaikat. Ha a belarusz folyosó tartósan bizonytalanná válik, alternatív lehetőségek felértékelődhetnek. Magyarország szempontjából ilyen lehet a Budapest–Belgrád-vasútvonal, melynek célja, hogy a görögországi Pireusz kikötőjébe érkező kínai árukat gyorsabban juttassa el Közép-Európába.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal megvalósulása esetén a kínai–európai kereskedelem egy része a tengeri és balkáni útvonalon keresztül érkezhetne, csökkentve a közép-kelet-európai szárazföldi folyosók sérülékenységét.

Szakértők szerint a kérdés túlmutat az áruszállításon: az ellátási láncok biztonsága közvetlenül összefügg Európa geopolitikai helyzetével. A vasúti szállítás továbbra is kulcsfontosságú marad, de egyre világosabb, hogy egyetlen útvonalra építeni hosszú távon kockázatos. A Budapest–Belgrád-vasútvonal így nemcsak infrastrukturális fejlesztés, hanem stratégiai biztonsági alternatíva is lehet a jövőben.