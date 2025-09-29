Ezt kevesen tudják a Szegeden gyárat építő BYD-ról: még mindig egy másik kínai elektromos autó a világ kedvence, hiába üldözi fénysebességgel - nem tudja legyőzni

Rengeteg gyártó megszámlálhatatlan új modellje egyszerre zúdult rá az elmúlt 1-2 évben a piacra, élénken tartva az érdeklődést, meg kell ugyanakkor jegyezni azt is, hogy az árak deflációs spirálba hajtásával, az árverseny egyre gyilkosabb mivoltával nagy nehézségeket okoztak saját maguknak a szereplők. - írja Várkonyi Gábor autópiaci szakértő a Facebookon.

Egyelőre nem érte be a BYD a Chery-t / Fotó: NurPhoto via AFP

Jelenleg egyértelműen túltelített a kínai autóipar, és ennek a helyzetnek az egészséges növekedés szempontjából mindenképpen változnia kell.

Az év első nyolc hónapjában 21 millió autó kelt el Kínában. Ez 12 százalék növekedést jelent a tavalyi időszakhoz képest. Egyedül augusztusban 2,9 millió autót adtak el, ami arra a hónapra nézve 16 százalék növekedést jelent 2024 augusztusához képest. A tisztán belsőégésű motoros autók, azaz nem a NEV kategória ebben a hónapban 13 százalék növekedést mutatott, ami elmarad ugyan a piac ütemétől, de nem sokkal.

Tény ugyanakkor, hogy a tervek a NEV kategória folyamatos erősítését tűzik ki célul, és az intézkedés csomagnak az idei évben az egyik legerősebb támasza a "belsőégésűt villanyra" csereprogram volt. Az áram árak jelentősen alacsonyabbak Kínában, mint Európában, az elektromos autózás gombokba kerül kint.

Az év első 8 hónapjának a 20 milliós eladásából 10 millió NEV autó volt, azaz -többek között- elektromos és PHEV autó. A NEV kategória 37 százalék növekedést mutatott a vizsgált időszakban.

A tisztán elektromos kategóriában a növekedés "motorja" továbbra is a kifejezetten kicsi, városi, EU-s standardoknak nem megfelelő, ugyanakkor nagyon olcsó autók kategóriája. Ez nem azt jelenti, hogy más, drágább, nagyobb autóknál ne lenne nagy arányú BEV eladás. Kijelenthető azonban, hogy minél drágább és nagyobb autókat nézünk az eladásokban, annál inkább növekszik a PHEV vagy REV arány is a NEV autókon belül.

A kínai autóipari vállaltok exportja jelentős növekedést mutatott az év első 8 hónapjában. 4,3 millió autót "vittek ki". Majdnem 14 százalék növekedés tavalyhoz képest. Ebből a 4,3 millióból "csak" 1,5 millió volt BEV vagy PHEV. A kínai export döntő többsége belsőégésű, minden híresztelés ellenére.

A Chery továbbra is uralja az exportot, 800 000 autóval. Ez 10 százalék növekedés tavalyhoz képest. A BYD 130 százalék növekedéssel van a nyomában, de "csak" 630 000 autóra jut.

Ezt a küzdelmet érdemes lesz figyelni a következő években.

A kínai autógyártók szövetsége szerint 2025 több, mint 33 millió eladott autóval fog záródni aminek közel a fele NEV lesz.