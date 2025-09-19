Ebbe beletörhet a BYD bicskája: gyászos a statisztika, közönyös a fogadtatás

Nem túl dinamikus ütemben halad a BYD partraszállása Japánban. A világelső új generációs autógyártó 2023-ban debütált első modelljével, az Atto 3 elektromos SUV-vel, majd a tavalyi teljes évet 2221 darabos értékesítéssel zárta. Az idei év acélosabbnak ígérkezik, bár a megcélzott 30 ezer darabos volumen és a BYD-kereskedőhálózat száztagúra történő bővítése egyelőre nem tűnik elérhetőnek.

Nyitás előtt a BYD első fukuokai autószalonja, még 2023-ban / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Annál is inkább, mert augusztus végén még csak ötezernél jártak, igaz, április óta valamennyire meglódultak az eladások a Sealion 7 elektromos SUV piacra dobásával. Májusban például 240 ilyen jármű talál gazdára a szigetországban, ezzel 416 darabos havi értékesítési rekordhoz segítve a kínai autógyártót. A legnagyobbak, azaz

a Toyota,

a Honda,

a Nissan,

a Mazda,

a Mitsubishi

és a Suzuki

által dominált japán piac zártságára utal, hogy a BYD ezzel a szerény mennyiséggel is fel tudott kerülni az importált márkák top 10-es elitklubjába.

A BYD stratégiát módosít

A kínaiak bő kétéves jelenlétük tapasztalatait leszűrve úgy látják, hogy a japán piac még nem elég érett az elektromos autók inváziójára, ezért úgy döntöttek, hogy jövő januártól a BYD Sealion 6 PHEV tölthető (plug-in) SUV-jukkal támadják le a hazafiasságukról az autóvásárláskor sem megfeledkező japánokat.

A helyi piac ugyanis a belső égésű motorral szerelt autókat, a keycar miniket és a tradicionális, benzinmotoros hibrideket (HEV) preferálja,

ide színtisztán elektromos autóval betörni merész vállalkozás. A BYD is inkább a köztes megoldást választja.

Tofukudzsi Acuki, a BYD Japan elnökének meggyőződése, hogy remek döntés született, mert a tölthető akkumulátor és a benzinmotor „szimbiózisával” már meggyőző hatótávolságot lehet elérni, elaltatva a pár száz kilométert tudó elektromos autókat övező fogyasztói bizonytalanságot.

BYD-szállítmány érkezett a Tokiói-öbölbe. A modellválaszték egyelőre elég szűkös / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Való igaz, hogy az októberi tokiói autókiállításon bemutatandó Sealion 6 PHEV óvatos vezetéssel elmegy akár ezer kilométert is. Tölthető hibrideket azonban a japánok is kínálnak, ezt a szegmenst a Toyota Harrier és a nálunk is ismert Mitsubishi Outlander uralja.