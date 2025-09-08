Eddig soha nem látott akkumulátort mutatott be a Debrecenben gyárat építő kínai óriáscég: dupla a hatótáv, egymillió kilométert is kibír – a CATL-t csodálja a világ

A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta elektromos járművekhez (EV) készült új akkumulátorait az európai piacra. A Shenxing Pro nevű új akkumulátor lítium-vas-foszfát (LFP) alapú, és kifejezetten az európai igényekhez igazított két változatban érhető el.

Új, nagy hatótávú, gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai CATL / Fotó: DPA / AFP

Az egyik hosszú élettartamú modell akár 12 év vagy egymillió kilométer használatot is kibír, és a maximális hatótávja 758 kilométer, ami jelentősen meghaladja a hagyományos LFP akkumulátorok 300-500 kilométeres szintjét. A másik típus gyors töltésű, amely mindössze 10 perc feltöltés alatt 478 kilométer hatótávot biztosít.

A CATL európai gyárai között megtalálható egy magyarországi üzem is, így Magyarország fontos szerepet játszik a cég európai terjeszkedésében. A vállalat 2012-ben lépett be az európai piacra a BMW-vel kötött stratégiai együttműködés révén. Jelenleg Németországban és Magyarországon működnek gyártóüzemeik, illetve Spanyolországban is épül egy harmadik gyár a Stellantisszal közösen.

A CATL technológiai vezetője, Lingbo Csu elmondta, hogy az új akkumulátorokat úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljenek az európai vezetési szokásoknak, például a nagyobb sebességnek az autópályákon, a hosszabb élettartamú bérelt és használt járművek igényeinek, valamint a hidegebb időjárási körülmények közötti megbízható működésnek.

A CATL Európában jelenleg a legtöbb autógyártóval, mintegy 90 százalékukkal működik együtt, és világszerte több mint 20 millió elektromos jármű akkumulátorát szállította már.

Elpusztíthatatlan akkumulátort mutatott be a CATL: nem tud kigyulladni, ez mindent megváltoztat az elektromos autóknál

A friss statisztikák szerint akkumulátortűz miatt kevesebb gyulladás jut ezer villanyautóra, mint ugyanannyi hagyományosra, mégis sokan tartanak tőle. A félelmek persze nem teljesen alaptalanok, de úgy néz ki, hamarosan nyugodtan a múlt részének tekinthetjük őket.

Ebben jelentős előrelépés volt az LFP kémia, amely vasfoszfát katódja nem generál oxigént tűz esetén, és eleve stabilabb, nehezebben gyullad is ki. Hogy mennyire is bírja az abúzust, a sérülést és akár a szándékos rongálást is, azt most a CATL videón mutatta meg, ahol a már sorozatgyártásban lévő Naxtra fantázianevű akkucellájukat vetették alá egyre durvább és durvább behatásoknak.