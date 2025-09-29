Deviza
EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.67 -0.27% GBP/HUF448.43 0% CHF/HUF418.06 -0.33% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF77.01 -0.12% CZK/HUF16.1 -0.09% EUR/HUF391.08 -0.12% USD/HUF333.67 -0.27% GBP/HUF448.43 0% CHF/HUF418.06 -0.33% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF77.01 -0.12% CZK/HUF16.1 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,206.63 0% MTELEKOM1,814 0% MOL2,740 0% OTP29,080 -0.03% RICHTER9,760 -0.1% OPUS550 +1.64% ANY7,280 +0.82% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS4,880 -0.61% BUMIX9,197.38 -0.4% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,171.2 +0.16% BUX99,206.63 0% MTELEKOM1,814 0% MOL2,740 0% OTP29,080 -0.03% RICHTER9,760 -0.1% OPUS550 +1.64% ANY7,280 +0.82% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS4,880 -0.61% BUMIX9,197.38 -0.4% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,171.2 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csőd
fizetésképtelenség
autóipar
csőd

Az autóipari csődhullám az Egyesült Államokat is elérte: a hitelből terjeszkedő beszállító a vámokat már nem bírta el

Óriási adósságot halmozott fel a First Brands, a hitelezők futhatnak a pénzük után. Az autóipari beszállító csődje a vállalati hitelek piacát is megrázhatja.
K. B. G.
2025.09.29., 13:41
Fotó: shutterstock

Csődvédelmet kért a First Brands Group nevű amerikai autóipari beszállító, miután az eljárást elindító dokumentumok szerint az adósságban úszó vállalkozás 10 és 50 milliárd dollár közötti kötelezettséget halmozott fel, miközben a vállalat eszközei mindössze 1 és 10 milliárd dollár közötti értékre tehetők. Az autóipar helyzete tehát nemcsak Európában, de a tengerentúlon is kihívásokkal teli.

csőd
Az autóipar helyzete nemcsak Európában nehéz, ezt a First Brands csődje is jelzi / Fotó: Fahroni / Shutterstock

A First Brands csődje a hitelpiacot is megrázhatja

Az Ohio állambeli vállalat csődje a kockázatosabb hitelekkel kapcsolatban is aggályokat vethet fel a Wall Streeten, ahol az utóbbi időszak egyik trendje volt a hasonló kölcsönök felfutása. A First Brands márciusban még csak 5,9 milliárd dolláros hosszú távú adósságról számolt be közel 1 milliárd dollár készpénzállomány mellett, ám a társaság csődje felveti a különböző mérlegen kívüli finanszírozás lehetőségét is. A hitelezők attól tartanak, hogy további dollármilliárdos hitelek kerülhetnek elő, melyeket a cég által kiállított számlák és a társaság készletei fedeznek – írja a Financial Times.

A vasárnap elindított csődeljárást felgyorsította, hogy a First Brands egyik bankja a közelmúltban elkobozta a cég pénzét. A restrukturálásra ugyanakkor 1,1 milliárd dolláros hitelkeretet biztosítottak a cég hitelezői, mely a működési költségeket és az átszervezést finanszírozza majd. A cég fizetésképtelensége relatíve hirtelen következett be, hiszen alig két hete a hitelei még a fizetőképességgel kapcsolatban kevés aggodalomra utaló szinteken cseréltek gazdát, míg pénteken már a legjobb adósságok is névértékük harmadáért voltak kaphatók, 

a fizetési sorban hátrébb levő hitelek árfolyama pedig a névérték pár százalékára csökkent.

A relatíve kicsiny vállalatból óriási multinacionális céggé növekvő First Brands terjeszkedését hitelekből finanszírozta, miközben az autóipart és az autóalkatrészeket célzó amerikai vámok sem segítették a cég helyzetét. A kockázatosabb autóhiteleket kínáló Tricolor csődje után a First Brands összeomlása hullámokat vethet az amerikai vállalati hitelek piacán.

Az amerikai gyárak mellett a First Brands egyebek mellett Romániában, Mexikóban és Tajvanon is rendelkezik üzemekkel.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Távol-Kelet

A Huawei az Nvidia nyakára lépne: gyengébb, de van egy komoly ütőkártya a kezében – videó!

A Huawei megkétszerezett termeléssel és új félvezetővel próbál érvényesülni a hatalmas kínai piacon, hozzájárulva a távol-keleti ország technológiai önállóságához. A szakértők úgy vélik, hogy a Huawei Ascend termékcsaládja egyelőre gyengébb az Nvidia csipjeinél, de nem függ a nyugati beszállítóktól.
4 perc
fizetésképtelenség

Az autóipari csődhullám az Egyesült Államokat is elérte: a hitelből terjeszkedő beszállító a vámokat már nem bírta el

Óriási adósságot halmozott fel a First Brands, a hitelezők futhatnak a pénzük után.
4 perc
Sting

Ismét Budapesten koncertezik Sting

A brit zenész utoljára tavaly lépett fel a magyar fővárosban. Sting Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott turnéja egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu