Az autóipari csődhullám az Egyesült Államokat is elérte: a hitelből terjeszkedő beszállító a vámokat már nem bírta el

Csődvédelmet kért a First Brands Group nevű amerikai autóipari beszállító, miután az eljárást elindító dokumentumok szerint az adósságban úszó vállalkozás 10 és 50 milliárd dollár közötti kötelezettséget halmozott fel, miközben a vállalat eszközei mindössze 1 és 10 milliárd dollár közötti értékre tehetők. Az autóipar helyzete tehát nemcsak Európában, de a tengerentúlon is kihívásokkal teli.
Az Ohio állambeli vállalat csődje a kockázatosabb hitelekkel kapcsolatban is aggályokat vethet fel a Wall Streeten, ahol az utóbbi időszak egyik trendje volt a hasonló kölcsönök felfutása. A First Brands márciusban még csak 5,9 milliárd dolláros hosszú távú adósságról számolt be közel 1 milliárd dollár készpénzállomány mellett, ám a társaság csődje felveti a különböző mérlegen kívüli finanszírozás lehetőségét is. A hitelezők attól tartanak, hogy további dollármilliárdos hitelek kerülhetnek elő, melyeket a cég által kiállított számlák és a társaság készletei fedeznek – írja a Financial Times.
A vasárnap elindított csődeljárást felgyorsította, hogy a First Brands egyik bankja a közelmúltban elkobozta a cég pénzét. A restrukturálásra ugyanakkor 1,1 milliárd dolláros hitelkeretet biztosítottak a cég hitelezői, mely a működési költségeket és az átszervezést finanszírozza majd. A cég fizetésképtelensége relatíve hirtelen következett be, hiszen alig két hete a hitelei még a fizetőképességgel kapcsolatban kevés aggodalomra utaló szinteken cseréltek gazdát, míg pénteken már a legjobb adósságok is névértékük harmadáért voltak kaphatók,
a fizetési sorban hátrébb levő hitelek árfolyama pedig a névérték pár százalékára csökkent.
A relatíve kicsiny vállalatból óriási multinacionális céggé növekvő First Brands terjeszkedését hitelekből finanszírozta, miközben az autóipart és az autóalkatrészeket célzó amerikai vámok sem segítették a cég helyzetét. A kockázatosabb autóhiteleket kínáló Tricolor csődje után a First Brands összeomlása hullámokat vethet az amerikai vállalati hitelek piacán.
Az amerikai gyárak mellett a First Brands egyebek mellett Romániában, Mexikóban és Tajvanon is rendelkezik üzemekkel.
