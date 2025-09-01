Ez már sok: úgy drágult a Magyarországon is nagy kedvenc csokoládé, hogy közben kisebb lett – elegük lett, bíróságra mennek a németek

A Német Fogyasztói Szövetség bíróság elé citálja a Mondelez édességipari konszernt a Milka csomagolása miatt. A közelmúltban több Milka táblás csokoládé súlya csökkent 100 grammról 90 grammra, de a német fogyasztóvédelmi szervezet szerint a változás alig észrevehető, a csoki csomagolása és a dizájnja változatlan maradt.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ugyan az új súly a csomagoláson helyesen szerepel, de csak apró betűkkel. A vállalat azzal érvel, hogy egyértelműen feltüntették a termék súlyát a csomagolásán, ráadásul a változást a közösségi médiában is bejelentették. A áremelést azzal indokolták, hogy a kakaó ára az elmúlt egy évben csaknem megháromszorozódott.

A Fogyasztói Szövetség nem kizárólag a gyártót perli, hanem kötelező érvényű szabályozást is követel a szövetségi kormánytól. Azt szeretnék elérni, hogy a gyártók legalább hat hónapig figyelmeztető feliratot helyezzenek el kiszereléscsökkentés esetén. Érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon már létezik szabályozás a zsugorinfláció terén.

Jól teljesít a magyar szabályozás a zsugorinfláció terén

Hazánkban 2024 februárjában vezették be a zsugorinfláció kezelésére vonatkozó szabályozást. A kormányrendelet értelmében a kiskereskedők feladata, hogy az eladótérben jól látható módon felhívják a fogyasztók figyelmét arra, ha egy előrecsomagolt termék kiszerelése csökken az ára változatlansága mellett.

Ez a megközelítés nemcsak a gyártói, hanem a kereskedelmi felelősséget is hangsúlyozza. A magyar szabályozás egyik leginnovatívabb eleme, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy nyilvánosan elérhető, kereshető online adatbázist is létrehozott, amelyen a fogyasztók könnyedén ellenőrizhetik, hogy mely termékek esetében történt és milyen mértékű kiszereléscsökkentés.

Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a DLA Piper jogi iroda International Shrinkflation Guide riportja szerint Magyarország szabályozási gyakorlata az egyik legelőrehaladottabb az áttekintett 26 ország közül.