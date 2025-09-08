Deviza
Korán beköszöntött a halloween a mozikba, és ennek a nézők nagyon örülnek – leuralták a mozikat a horrorfilmek

A kasszákat ismét a félelem uralja: elképesztő rajtot vett az egyik legnépszerűbb horrorfranchise. A Démonok között – Utolsó rítusok nemcsak a sorozat legjobb nyitása, hanem a horrorfilmek történetének egyik legnagyobb startja is. Mindeközben a Fegyverek című horrorfilm is stabilan menetel tovább.
Gergely Máté
2025.09.08, 17:17

Még csak szeptember elején járunk, jócskán a halloween előtti időszakban, de a mozikat már most horrorfilmek uralják. A Warner Bros. és a New Line közös produkciója, a Démonok között – Utolsó rítusok (The Conjuring: Last Rites) a várakozásoknál jóval erősebben indított, míg Zach Cregger Fegyverek (Weapons) című rendezése továbbra is töretlenül termeli a bevételeket.

Visszatért a démonok között: több rekordot is megdöntött az Utolsó rítusok
Visszatért, és tarolt a Démonok között

A Démonok között-franchise legújabb darabja elképesztő, 187 millió dolláros globális nyitóhétvégével debütált, ezzel minden idők második legnagyobb horrorfilmes rajtját produkálva – csak a 2017-es Az előzi meg a maga 190 milliójával: az amerikai piacon 83 millió dollárt termelt, míg a nemzetközi bevételek még ezt is felülmúlták: 104 millió dollár, ami új rekordnak számít a horrorfilmek történetében. 

A Variety szerint ez nemcsak a sorozat eddigi legerősebb nyitása, de az egész 2025-ös év legjobb horrorpremierje. A filmet Michael Chaves rendezte, a produceri székben pedig ismét James Wan és Peter Safran ültek. Bár a kritikai fogadtatás vegyes, a közönség lelkesedése egyértelmű: 

a Démonok között-univerzum a spinoffokkal együtt mára több mint 2,3 milliárd dolláros bevételt halmozott fel, 

ezzel a valaha volt legsikeresebb horrorfranchise-zá nőve.

Mindeközben a nyár végének egyik meglepetéssikere, a Fegyverek is stabilan teljesít: öt hét után immár 251,5 millió dolláros globális bevételnél jár, ebből 143 milliót csak az amerikai mozikban gyűjtött össze. Bár nem nyitott akkora durranással, mint a Démonok között – Utolsó rítusok, a közönség érdeklődése nem lankad, és a film lassan a szezon egyik legsikeresebb produkciójává válik.

A horror már nem szezonális jelenség

A horrorfilmek látványos kasszasikere különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy szeptember elején rendszerint csendesebb időszakot élnek a mozik, a nagy őszi premierek még váratnak magukra. Most azonban a műfaj önmagában adott életet a kasszáknak: 

a Démonok között új lendületet hozott a viszonylag gyenge augusztus után, 

a moziüzemeltetők pedig hatalmas fellélegzéssel fogadták a számokat. A Box Office Mojo adatai is alátámasztják, hogy a hétvége toronymagasan a Démonok között diadala volt, miközben a Fegyverek tartja magát a top háromban.

A siker egyben arra is utal, hogy a horror nem csupán szezonális jelenség. Bár sokan a halloweenhez kötik, a közönség valójában egész évben vevő a borzongásra – különösen, ha egy ismert franchise-ról vagy egy ügyesen marketingelt újdonságról van szó. A Démonok között – Utolsó rítusok és a Fegyverek most együtt mutatják meg: a műfaj már szeptember elején képes átvenni az uralmat a mozivásznon.

