Megkezdte útját a Disney új, közel egymilliárd dolláros óceánjárója – ez már tényleg egy úszó Disneyland

Vízre bocsátották a Disney új, közel egymilliárd dolláros óceánjáró hajóját Papenburgban, a Meyer Werft hajógyárban. Az új úszó attrakció, a Disney Destiny elhagyta a szárazdokkot, megkezdve hivatalos működését, mindezt pedig egy valóságos fesztivál kísérte: lakóautók sorakoztak a gyár parkolójában már napokkal korábban, a nézők között pedig voltak lelkes helyiek, Marvel-rajongók és olyan családok, akik a fél világot átutazták, hogy elsőként pillanthassák meg a Disney Cruise Line hetedik, 900 millió dollárból épült úszó Disneylandjét.

Úszó élménypark: a Disney Destiny nemcsak óriási, hanem különleges is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Disney Destiny a Wish-kategóriás hajócsalád harmadik tagja, testvérhajóihoz hasonlóan LNG-üzemanyaggal működik, környezetbarátabb megoldásként. A hajó

nem kevesebb mint 144 ezer tonnát nyom,

1254 kabinja pedig több mint 4000 vendéget tud fogadni,

amikor majd 2025 novemberében kifut Floridából első útjára. A bemutatón természetesen nem hiányozhattak a tűzijátékok és a Disney ikonikus kürtje sem, amely a When You Wish Upon a Star dallamát harsogta a tömeg hatalmas ovációja közepette.

Nem csak a külső a fontos

A hajó tematikája is egyedülálló: a hősök és gonosztevők világa uralja a fedélzetet. A külsőn már most feltűnt a hatalmas, 17 láb hosszú Pókember-szobor, amely Spider Botokkal együtt díszíti a hajó tatját, míg az orron Minnie egér szuperhőskosztümben köszönti az utasokat. Belül a látogatók Marvel, Disney-klasszikusok és kultikus gonosztevők inspirálta tereket fedezhetnek fel.

A Grand Hallban vakandai páncélok kísérik a vendégeket, és egy Fekete Párduc-szobor fogadja majd az érkezőket. A Sanctum Lounge Doktor Strange világát idézi meg, könyvtári relikviákkal és a Kamar-Taj varázslatos kellékeivel. A Cask & Cannon nevű pub a Karib-tenger kalózainak hangulatát kelti életre, a mennyezeten a hét tengerek térképével. A stílusos De Vil’s Lounge Cruella De Vil fekete-fehér világát hozza vissza, foltos zongorával és tintapacás mennyezettel. A fedélzeten még a lépcsők színei is a tematikát követik: a kék oldalon a hősök, a zöld oldalon a gonoszok kapnak helyet.

A szórakoztató programok közül kiemelkedik a Walt Disney Theatre új produkciója, melyben Herkules története elevenedik meg monumentális díszletek között.

Emellett teljesen új élményt ígér az Oroszlánkirály-étterem, amely az afrikai szavanna hangulatát idézi meg, interaktív látvánnyal és különleges gasztronómiai élményekkel.